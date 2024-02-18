Были атаки дронами и ракетами, взрывы в Харькове и Полтаве: как проходит ночь на 18 февраля

В ночь на 18 февраля россияне в очередной раз атаковали наше государство. Под ударом было несколько областей, пока точно известно о взрывах в Харькове и Полтаве, но ситуация может измениться. 24 Канал расскажет детали.

Россияне применили БпЛА и ракеты. Вечером 17 февраля около восьми вечера обстреляли Славянск и Краматорск. Сейчас в городах продолжается спасательная операция, ведь под завалами есть люди. В Краматорске из-под завалов достали тела уже двух погибших.

Смотрите также Критический момент прошел, – в 3-й ОШБр рассказали, продолжается ли еще выход из Авдеевки

Как проходит ночь на 18 февраля в Украине

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Воздушные силы сразу предупредили об угрозе от ударных дронов. В то же время сохранялась ракетная опасность. Что важно, ситуация стремительно менялась и в ряде областей давали отбои, а через несколько минут была новая опасность и снова звучали сирены.

Первые дроны появились в Донецкой области и двигались на Днепропетровщину. Над Павлоградским районом Днепропетровской области ПВО сбила беспилотник – этот взрыв услышали в Днепре.

Около десяти вечера дроны летели на Харьковщину, впоследствии добрались Сумской и Полтавской областей. В дальнейшем полетели на Черниговщину.

В Харькове прогремели взрывы, а затем и в Полтаве. Пока нет официальной информации по этому поводу.

Новые группы БПЛА заходили из Сумской области – предположительно, их запускали из Курска.

По дронам отбой тревоги дали в 2:13, по ракетной опасности – в три ночи.

Обновлено. Утром глава Полтавской ОГА сообщил, что оккупанты ударили по инфраструктурному объекту в Полтавском районе. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар, его уже ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Это важно Россия ударила по Славянску и Краматорску: много разрушений, уже двое погибших