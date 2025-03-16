Россия атаковала Украину 90 дронами: сколько целей уничтожила ПВО
- Россия атаковала Украину 90 беспилотниками типа "Шахед", из которых ПВО уничтожило 47 в разных областях.
- В результате атаки повреждения в Черниговской, Киевской, Харьковской и Одесской областях.
Российская армия в ночь на 16 марта снова атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед". По вражеским целям отработала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Сколько "Шахедов" сбила ПВО ночью
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 16 марта 2025 года (с 18:30 15 марта) противник атаковал Украину 90 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Пуски враг осуществлял с направлений:
- Миллерово;
- Брянск;
- Шаталово;
- Приморско-Ахтарск;
- Чауда.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 47 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях,
– написали военные.
Как отработала ПВО ночью 16 марта / Инфографика Воздушных сил ВСУ
33 вражеских беспилотника-имитатора – локально потеряны, без негативных последствий.
В целом в результате российской атаки пострадали Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.