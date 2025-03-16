Россия атаковала Украину 90 дронами: сколько целей уничтожила ПВО

Российская армия в ночь на 16 марта снова атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед". По вражеским целям отработала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Враг атаковал Изюм ударными дронами: есть погибшая и раненые

Сколько "Шахедов" сбила ПВО ночью

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 16 марта 2025 года (с 18:30 15 марта) противник атаковал Украину 90 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Пуски враг осуществлял с направлений:

Миллерово;

Брянск;

Шаталово;

Приморско-Ахтарск;

Чауда.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 47 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях,

– написали военные.



Как отработала ПВО ночью 16 марта / Инфографика Воздушных сил ВСУ

33 вражеских беспилотника-имитатора – локально потеряны, без негативных последствий.

В целом в результате российской атаки пострадали Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.