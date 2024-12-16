Россия атаковала Украину десятками "Шахедов": сколько сбила ПВО
В ночь на 16 декабря россияне атаковали мирные города Украины дронами-камикадзе типа "Шахед", враг запустил по меньшей мере 49 БПЛА.
Силам ПВО удалось сбить 27 дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Сколько БПЛА сбили ночью
Согласно обнародованной информации, враг ночью атаковал 49 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов из районов Брянска и Орла в России. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 27 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях,
– говорится в сообщении.
Еще 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей, то есть были локационно потеряны из-за противодействия Сил обороны. В Воздушных силах подчеркнули, что еще три дрона находятся в воздушном пространстве Украины. По их данным, попаданий или разрушений нигде не произошло, информации о раненых нет.
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Что известно о вражеской атаке
- Около 05:35 вблизи Черкасс и в окрестностях зафиксировали повышенную опасность из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА. Об этом сообщили в областной военной администрации. Вскоре после этого там было шумно, в регионе работала противовоздушная оборона.
- Также с утра звуки взрывов слышали и в Хмельницкой области. Воздушная тревога была объявлена в 05:21 из-за угрозы ударных БПЛА, громко была ориентировочно в 06:06. Никаких деталей по этому поводу местные власти не обнародовали – ни в областной военной администрации, ни городской глава.
- Под ударом находилась и Киевская область. Воздушные силы сообщали о движении дронов-камикадзе в регионе. Уже в 07:17 это подтвердили в Киевской областной военной администрации, после этого в области была слышна работа сил противовоздушной обороны.