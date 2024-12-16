Россия атаковала Украину десятками "Шахедов": сколько сбила ПВО

В ночь на 16 декабря россияне атаковали мирные города Украины дронами-камикадзе типа "Шахед", враг запустил по меньшей мере 49 БПЛА.

Силам ПВО удалось сбить 27 дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько БПЛА сбили ночью

Согласно обнародованной информации, враг ночью атаковал 49 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов из районов Брянска и Орла в России. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 27 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях,

– говорится в сообщении.

Еще 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей, то есть были локационно потеряны из-за противодействия Сил обороны. В Воздушных силах подчеркнули, что еще три дрона находятся в воздушном пространстве Украины. По их данным, попаданий или разрушений нигде не произошло, информации о раненых нет.

ПВО сбила 27 дронов / Инфографика Воздушных сил

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Что известно о вражеской атаке