Попадание в дом на Виннитчине, комбинированный удар по Хмельнитчине: хронология 823 дня войны

Украинские защитники держат линию фронта, отражая атаки российских захватчиков. Также Силы обороны уничтожают личный состав врага и его технику. Оккупанты не прекращают воздушных атак.

Воскресенье, 26 мая, – это уже восемьсот двадцать третьи сутки от начала вторжения России в наше государство. В этом материале 24 Канал рассказывает самое главное за день.

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