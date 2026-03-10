Россия массированно атаковала Украину в момент, когда Зеленский прибыл на вокзал в Киеве, – NYT
- Россия осуществила массированную атаку на Украину, выпустив 480 дронов и 29 ракет, когда Зеленский прибыл на вокзал в Киеве.
- Во время выступления Зеленского в подземном бункере в Донецкой области, российская бомба упала неподалеку.
В ночь на 7 марта Россия осуществила очередную массированную атаку, выпустив по Украине сотни дронов и ракет. Вражеский обстрел задел и столицу, когда в нее приехал Владимир Зеленский.
В четверг поздно вечером президент сел на поезд в Киеве, чтобы посетить войска на востоке Украины, где идут ожесточенные бои. Его сопровождали журналистка The New York Times Ким Баркер и фотограф Брендан Хоффман.
Что известно об опасной поездке Зеленского?
Владимир Зеленский имеет привычку посещать военных у линии фронта раз в месяц – два, хотя его служба безопасности очень не любит такие поездки. Сам президент говорит, что они его вдохновляют.
Я здесь ради морального духа офицеров и солдат,
– сказал политик журналистке, сидя на скамейке в парке Краматорска.
Он объяснил, что хотел поехать именно в Донецкую область, ведь Россия настаивает, чтобы Украина отдала весь регион в рамках любого мирного соглашения. Это остается самым большим препятствием на переговорах.
В целом разговор главы государства с журналистами длился 90 минут. Его прерывали мокрый снег и воздушная тревога.
Вторая часть интервью состоялась в скрытом подземном командном пункте, пахнущем соснами.
Журналисты рассказали, что во время брифинга президента в подземном бункере, неподалеку взорвалась российская управляемая авиабомба. Позже, по данным NYT, над колонной автомобилей, которая ждала президента, пролетел FPV-дрон. Из-за этого водитель машины, в которой ехали американские журналисты, быстро сдал назад, чтобы увеличить дистанцию между машинами.
Третья часть беседы состоялась в поезде на обратном пути в столицу.
Поезд прибыл в Киев в 1:30 ночи в субботу, 7 марта. На тот момент в городе уже около 40 минут продолжалась воздушная тревога.
Автомобиль Зеленского быстро выехал с вокзала, тогда как вдали были слышны взрывы перехватчиков системы Patriot.
Какие последствия массированной атаки 7 марта?
- Той ночью россияне выпустили по украинским городам 480 дронов и 29 ракет. В Краматорске шесть человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате удара авиабомбы.
- В Харькове ракета убила по меньшей мере 11 человек, среди них – мальчик, который учился во втором классе, и девочка из восьмого класса. Вместе с ними погибли их матери.
- В Киеве три человека пострадали. В результате атаки врага прошлой ночью и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.