У четвер пізно увечері президент сів на потяг у Києві, щоб відвідати війська на сході України, де точаться найзапекліші бої. Його супроводжували журналістка The New York Times Кім Баркер та фотограф Брендан Гоффман.

Що відомо про небезпечну поїздку Зеленського?

Володимир Зеленський має звичку відвідувати військових біля лінії фронту раз на місяць – два, хоча його служба безпеки дуже не любить такі поїздки. Сам президент каже, що вони його надихають.

Я тут заради морального духу офіцерів і солдатів,

– сказав політик журналістці, сидячи на лавці в парку Краматорська.

Він пояснив, що хотів поїхати саме до Донецької області, адже Росія наполягає, щоб Україна віддала весь регіон у межах будь-якої мирної угоди. Це залишається найбільшою перешкодою на переговорах.

Загалом розмова глави держави із журналістами тривала 90 хвилин. Її переривали мокрий сніг та повітряна тривога.

Друга частина інтерв'ю відбулася у прихованому підземному командному пункті, що пах соснами.

Журналісти розповіли, що під час брифінгу президента у підземному бункері, неподалік вибухнула російська керована авіабомба. Пізніше, за даними NYT, над колоною автомобілів, яка чекала на президента, пролетів FPV-дрон. Через це водій машини, в якій їхали американські журналісти, швидко здав назад, щоб збільшити дистанцію між автівками.

Третя частина бесіди відбулася у потязі на зворотному шляху до столиці.

Поїзд прибув до Києва о 1:30 ночі у суботу, 7 березня. На той момент у місті вже близько 40 хвилин тривала повітряна тривога.

Автомобіль Зеленського швидко виїхав із вокзалу, тоді як у далині було чути вибухи перехоплювачів системи Patriot.

