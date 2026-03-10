В четверг поздно вечером президент сел на поезд в Киеве, чтобы посетить войска на востоке Украины, где идут ожесточенные бои. Его сопровождали журналистка The New York Times Ким Баркер и фотограф Брендан Хоффман.

Что известно об опасной поездке Зеленского?

Владимир Зеленский имеет привычку посещать военных у линии фронта раз в месяц – два, хотя его служба безопасности очень не любит такие поездки. Сам президент говорит, что они его вдохновляют.

Я здесь ради морального духа офицеров и солдат,

– сказал политик журналистке, сидя на скамейке в парке Краматорска.

Он объяснил, что хотел поехать именно в Донецкую область, ведь Россия настаивает, чтобы Украина отдала весь регион в рамках любого мирного соглашения. Это остается самым большим препятствием на переговорах.

В целом разговор главы государства с журналистами длился 90 минут. Его прерывали мокрый снег и воздушная тревога.

Вторая часть интервью состоялась в скрытом подземном командном пункте, пахнущем соснами.

Журналисты рассказали, что во время брифинга президента в подземном бункере, неподалеку взорвалась российская управляемая авиабомба. Позже, по данным NYT, над колонной автомобилей, которая ждала президента, пролетел FPV-дрон. Из-за этого водитель машины, в которой ехали американские журналисты, быстро сдал назад, чтобы увеличить дистанцию между машинами.

Третья часть беседы состоялась в поезде на обратном пути в столицу.

Поезд прибыл в Киев в 1:30 ночи в субботу, 7 марта. На тот момент в городе уже около 40 минут продолжалась воздушная тревога.

Автомобиль Зеленского быстро выехал с вокзала, тогда как вдали были слышны взрывы перехватчиков системы Patriot.

Какие последствия массированной атаки 7 марта?