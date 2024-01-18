Россия атаковала Украину редкостной противокорабельной ракетой П-35, принятой еще в 60-х годах
Источник:Defense Express
Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине. Во время одного из них враг атаковал редкостной противокорабельной ракетой П-35, принятой на вооружение еще в 1962 году.
В сеть выложили фото отломков сбитой ракеты П-35 (3М44 "Прогресс"), которой враг мог ударить либо из берегового комплекса "Редут", либо из подземного – "Объект-100". Рассказываем, в чем опасность этой старой и редкостной ракеты. Известно, что впервые стало известно о том, что эта ракета была применена россиянами для атаки по Украине.
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Разработана в 50-х годах
Известно, что это ракета, которая в длину достигает 10 метров. А ее стартовый вес – 4 тонны. Разрабатывали П-35 в 50-е годы прошлого века, а взяли на вооружение в 1962 году. В издании Defense Express предполагают, что ею оккупанты могли бить в южных областях, ведь это противокорабельная ракета.
В горе оставшегося от ракеты металла сложно распознать П-35. В то же время в издании подчеркивают, что она имеет достаточно характерные крылья. Кроме того, собственные источники подтвердили, что именно об этой воздушной цели и идет речь.
Ракета П-35, по которой Россия ударила по Украине / Фото Defense Express
Эта ракета в длину 10 метров / Фото Defense Express
Стартовая масса ракеты П-35 – 4 тонны / Фото Defense Express
Старая, но все еще на вооружении. Известно, что П-35 – средство поражения, которое используются в береговом ракетном комплексе "Редут". По состоянию на 2021 год насчитывалось 8 пусковых установок.
Также ракета П-35 использовалась в стационарном комплексе "Утес". Его еще знают под названием "Объект-100". Речь идет о подземном объекте, расположенном вблизи Балаклавы. В этом случае ракеты скрыты под землю. И поднимают их перед пуском. Таких комплексов в России было всего два: в Крыму и на острове Кильдин, расположенном в Баренцевом море. Последний, по имеющейся информации, заброшен.
Боевая часть – до 930 килограммов
- У П-35 есть разные версии модернизации. Последнюю – 3М44 – приняли на вооружение еще в 1982 году. И уже тогда, подчеркивают в издании, она считалась архаичной.
- Дальность удара этой ракеты составляет до 300 километров. Некоторые источники утверждают, что версия 3М44 способна лететь до 460 километров.
- А скорость этой ракеты – до 1800 километров в час или, согласно другим источникам, до 2200 километров в час. Размер боевой части этой ракеты – до 930 килограммов.