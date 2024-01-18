Россия атаковала Украину редкостной противокорабельной ракетой П-35, принятой еще в 60-х годах

Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине. Во время одного из них враг атаковал редкостной противокорабельной ракетой П-35, принятой на вооружение еще в 1962 году.

В сеть выложили фото отломков сбитой ракеты П-35 (3М44 "Прогресс"), которой враг мог ударить либо из берегового комплекса "Редут", либо из подземного – "Объект-100". Рассказываем, в чем опасность этой старой и редкостной ракеты. Известно, что впервые стало известно о том, что эта ракета была применена россиянами для атаки по Украине.

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Разработана в 50-х годах

Известно, что это ракета, которая в длину достигает 10 метров. А ее стартовый вес – 4 тонны. Разрабатывали П-35 в 50-е годы прошлого века, а взяли на вооружение в 1962 году. В издании Defense Express предполагают, что ею оккупанты могли бить в южных областях, ведь это противокорабельная ракета.

В горе оставшегося от ракеты металла сложно распознать П-35. В то же время в издании подчеркивают, что она имеет достаточно характерные крылья. Кроме того, собственные источники подтвердили, что именно об этой воздушной цели и идет речь.



Ракета П-35, по которой Россия ударила по Украине / Фото Defense Express



Эта ракета в длину 10 метров / Фото Defense Express



Стартовая масса ракеты П-35 – 4 тонны / Фото Defense Express

Старая, но все еще на вооружении. Известно, что П-35 – средство поражения, которое используются в береговом ракетном комплексе "Редут". По состоянию на 2021 год насчитывалось 8 пусковых установок.

Также ракета П-35 использовалась в стационарном комплексе "Утес". Его еще знают под названием "Объект-100". Речь идет о подземном объекте, расположенном вблизи Балаклавы. В этом случае ракеты скрыты под землю. И поднимают их перед пуском. Таких комплексов в России было всего два: в Крыму и на острове Кильдин, расположенном в Баренцевом море. Последний, по имеющейся информации, заброшен.

Боевая часть – до 930 килограммов