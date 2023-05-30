Отставной генерал-лейтенант предположил, реально ли достать российские Ту-95 над Каспием

Россия атаковала Украину ракетами из стратегической авиации Ту-95. Украина в скором времени получит истребители F-16. При основательной подготовке ВСУ, вероятно, смогут достать к российским Ту-95 над Каспийским морем.

Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, нужны соответствующие возможности для подготовки такой операции.

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Возможности ВСУ увеличиваются

Романенко отметил, что при наличии определенных средств можно подготовиться, чтобы достать к Ту-95 над Каспием. Он привел пример падения пяти российских бортов в Брянской области.

Это действия из засады, уничтожение сразу 4 летательных аппаратов: 2 самолета и 2 вертолета. А позже, действуя из засады, уничтожили Су-35 с юга в акватории Черного моря. То есть можно иметь соответствующие возможности и продумывать операцию,

– объяснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что возможности ВСУ увеличиваются. Украинские защитники получили дальнобойные ракеты. По его мнению, если иметь современное вооружение и готовиться, то можно достичь такой цели.

Сколько самолетов Ту-95 на вооружении России

По данным The Military Balance, на конец 2022 года россияне располагали 60 самолетами Ту-95МС. Впрочем, реальное количество боеспособных бомбардировщиков этого типа значительно меньше. Речь идет о примерно 45 единицах Ту-95МС и 18 Ту-95МСМ.

Международные эксперты отмечали, что перед полномасштабным вторжением в Украину страна-агрессорка имела 42 самолета Ту-95МС. В то же время они считают, что на самом деле боеспособны лишь примерно три десятка этих суден.

Для ударов по украинским городам оккупанты поднимали в воздух до 20 самолетов Ту-95МС. Поэтому, возможно, реальное количество боеспособных Ту-95МС составляет максимум 50% от количества "на бумаге".

Интересно, что в конце 1990 года Украина передала России 8 бомбардировщиков Ту-160 и 3 бомбардировщика Ту-95МС.

Ту-95 – стратегический советский бомбардировщик-ракетоносец. Он может действовать в тылу врага в любое время суток и в любую погоду. Боевой радиус его действия – 6 500 километров. Дальность полета – 13 тысяч километров.