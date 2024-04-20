В Волчанске авиабомба попала прямо в многоэтажку: есть погибшие и раненые
Город Волчанск Харьковской области постоянно страдает от российских обстрелов. В субботу, 20 апреля, город находился под ударами врага. Есть двое погибших и раненые.
Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что оккупанты били по Волчанску с 8 утра. Захватчики атаковали Волчанск авиабомбами и из реактивной системы залпового огня.
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Волчанск почти ежесуточно под обстрелами
Анна Черненко отметила, что в Волчанске планирующий боеприпас, который оккупанты сбросили с авиации, попал прямо в девятиэтажку. Один подъезд полностью разрушен, а соседний – очень сильно поврежден. Там разбита крыша, выбитые окна.
Оттуда сначала соседи, а потом уже экстренная служба эвакуировали женщину, 61 год. Она в среднем состоянии тяжести в больнице ранена. Все соседи, кто был в квартирах, кто был рядом, побежали спасать ее. Ее спустили с верхних этажей. Далее уже подхватила экстренная служба, передали ее в больницу, чтобы там оказать всю помощь,
– сказала она.
Также был ранен 44-летний гражданский мужчина.
К сожалению, только ранеными не обошлось. В своем доме погиб 83-летний мужчина. Было попадание в частный дом. Это обстрел из РСЗО.
Также погиб 50-летний мужчина. В момент прилета он работал на огороде возле дома. Из-за обстрела он получил ранения, которые не совместимы с жизнью.
"Волчанск почти ежесуточно под обстрелами. Туда бьют очень многими типами вооружения. Например, сегодня два типа. Это планирующий снаряд, которым также били и по Харькову. Также РСЗО", – добавила корреспондентка.
Взрывы в Харькове
Корреспондентка из Харькова отметила, что 20 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов. Первый прогремел примерно в 12:30. Наша противовоздушная оборона сбила вражеский беспилотник. К счастью, обошлось без жертв, раненых и разрушений.
Примерно в 14:20 удар нанесли уже по Индустриальному району. Было минимум три взрыва. Ожидается официальная информация. По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.
Россия атакует Харьков: последние новости
- Днем в субботу, 20 апреля, в Харькове прогремели взрывы. Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 14:20 оккупанты атаковали Индустриальный район Харькова. В результате обстрела разрушен гараж и повреждены еще 14. Информация о пострадавших не поступала.
- Днем 18 апреля в Харькове слышали мощный взрыв. В 13:53 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В 14:17 в ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб в Харьковской и Донецкой областях. После этого в Харькове прогремел взрыв.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк назвал два ключевых условия, чтобы защитить Харьков. По его словам, для того, чтобы защитить Харьков, Украине нужна тактическая авиация и существенное увеличение боевых действий на территории приграничных областей России – Белгородщины, Курщины, Брянщины.