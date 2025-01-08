Люди лежат без ног, дым черный, крик стоит, – очевидцы о вражеской атаке на Запорожье

Россия 8 января атаковала Запорожье КАБами. В результате попадания в городе зафиксированы разрушения зданий, много людей получили тяжелые ранения. Очевидцы рассказали о жутких последствиях атаки на город.

В среду, 8 января, около 15:40 Запорожье оказалось под атакой врага. Была повреждена промышленная инфраструктура города, транспорт и другие объекты. После 16:00 в Запорожье прогремел еще один взрыв. Всего в результате атаки погибли 13 человек, а более чем 30 – пострадали. Раненые люди лежали прямо на улице. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на слова очевидца Дмитрия, который рассказал Радио Свобода об атаке.

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Улицы Запорожья в огне после вражеской атаки

Житель Запорожья Дмитрий помогал людям на месте прилета вражеского КАБа, когда в городе звучала воздушная тревога. Скорая некоторое время не могла доехать до пострадавших из-за опасности повторного удара.

Трамвай, горит машина, люди лежат без ног, раненые люди, дым черный, крик стоит,

– рассказал мужчина.

Дмитрий добавил, что люди в форме предупредили о повторной атаке. В это время нужно было оказывать помощь раненым, чем мужчина и занимался.

Мы на двери, на то, что было под рукой, клали человека, и выносили к дороге. Это и была наша помощь,

– поделился очевидец.

Местный житель рассказывает о последствиях атаки на Запорожье: смотреть видео

В комментарии Суспильному местный житель Владимир рассказал, что люди отреагировали на призывы военных и перешли в укрытие. Из убежища они услышали еще один взрыв.

Владимир Зеленский отреагировал на атаку Запорожья

Президент Украины отметил, что Россия нанесла жестокий удар по Запорожью, понимая, что пострадают гражданские. Зеленский добавил, что за каждую такую атаку необходимо оказывать давление на страну-агрессора.