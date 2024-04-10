Есть один способ: Свитан сказал, что может спасти Харьков от постоянных бомбардировок
Российские оккупанты постоянно атакуют Харьков и область. У врага нет ресурсов для проведения наземной операции на этом направлении. Захватчики могут давить на Харьков с помощью дальних средств поражения.
Чтобы спасти Харьков от постоянных обстрелов, нужно развернуть полномасштабную систему ПВО над Харьковом. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Задачи вражеских атак на Харьков
Роман Свитан отметил, что захватчики атакуют Харьков планирующими авиабомбами, ракетами воздух – земля, земля – земля, которые они используют в качестве баллистических, в частности, С-300, "Искандеры" и другие модификации. В последнее время россияне пытаются давить также "Шахедами".
Задача оккупантов – посеять панику. Не только в Харькове, а в целом в украинском сообществе. Враг пытается поднять градус недовольства и тревожности, нажав на одну точку. Россияне выбрали именно Харьков, потому что он расположен в нескольких десятках километров от границы с Россией.
Есть возможность спасти Харьков. Развернуть полномасштабную систему ПВО над Харьковом. Это несколько уровней эшелонированной обороны, начиная от мобильных групп, заканчивая Patriot или SAMP/T. Но для этого нужно отодвинуть линию границы или линию боевого соприкосновения от Харькова на 50 километров в сторону Белгорода,
– считает полковник ВСУ в запасе.
Обстрелы Харькова: последние новости
- В Харькове 9 апреля примерно в 14:58 прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что есть два прилета по центральной части города. По предварительной информации, враг атаковал КАБами. Были ранены 4 человека.
- Днем 7 апреля в Харькове прогремели взрывы. Оккупанты нанесли удар по городу. В результате обстрела УМПБ Д-30 в Шевченковском районе Харькова повреждены 19 домов и 13 автомобилей. Пострадало 5 человек.
- Взрыв от С-300 был в Индустриальном районе. Повреждены многоквартирные дома – 2, производственное предприятие – 1, автомобили – 10. Обошлось без пострадавших.
- Днем 6 апреля оккупанты ударили по жилой части Харькова. В результате атаки один человек погиб. Также известно о 4 раненых.