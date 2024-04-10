Есть один способ: Свитан сказал, что может спасти Харьков от постоянных бомбардировок

Российские оккупанты постоянно атакуют Харьков и область. У врага нет ресурсов для проведения наземной операции на этом направлении. Захватчики могут давить на Харьков с помощью дальних средств поражения.

Чтобы спасти Харьков от постоянных обстрелов, нужно развернуть полномасштабную систему ПВО над Харьковом. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Задачи вражеских атак на Харьков

Роман Свитан отметил, что захватчики атакуют Харьков планирующими авиабомбами, ракетами воздух – земля, земля – земля, которые они используют в качестве баллистических, в частности, С-300, "Искандеры" и другие модификации. В последнее время россияне пытаются давить также "Шахедами".

Задача оккупантов – посеять панику. Не только в Харькове, а в целом в украинском сообществе. Враг пытается поднять градус недовольства и тревожности, нажав на одну точку. Россияне выбрали именно Харьков, потому что он расположен в нескольких десятках километров от границы с Россией.

Есть возможность спасти Харьков. Развернуть полномасштабную систему ПВО над Харьковом. Это несколько уровней эшелонированной обороны, начиная от мобильных групп, заканчивая Patriot или SAMP/T. Но для этого нужно отодвинуть линию границы или линию боевого соприкосновения от Харькова на 50 километров в сторону Белгорода,

– считает полковник ВСУ в запасе.

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