Пострадали иностранные суда: Братчук сказал, можно ли заставить Россию остановить удары в Черном море

Россия активно занимается воздушным террором – использует крылатые ракеты и дроны для ударов по украинской портовой и припортовой инфраструктуре. Именно поэтому судовладельцы и операторы морских перевозок уже несколько дней не заходят в порты Большой Одессы.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, подчеркнув, что когда Россия бьет по украинским "зерновым коридорам", она влияет не только на Украину, но и на глобальный продовольственный рынок. Зерно нужно собирать, хранить и вывозить, а часть грузов уже была законтрактована для, по меньшей мере, 55 стран мира.

Россия совершает "морской голодомор"

Спикер УГА подчеркнул, что Москва фактически занимается "морским голодомором" и против Украины, и против многих стран-импортеров украинского зерна. Именно поэтому, по его словам, Силы обороны должны блокировать порт в Новороссийске, где находится наибольший российский нефтяной и зерновой терминалы в Черном море. Он подчеркнул, что следует максимально перекрывать работу всех вражеских черноморских портов.

Только это заставит Россию сесть за стол переговоров и договариваться по поводу воздушного пространства Черного моря и акватории. Россия сегодня наносит очень много ударов по гражданским судам. На днях затонуло (контролировано) судно под флагом Гвинеи-Бисау, где были убиты в результате российского удара 9 членов экипажа и украинский лоцман. Владелец судна – Турция,

– отметил Братчук.

Он озвучил, что Турция и Индия могли бы сегодня приложить дипломатические усилия в отношении России, чтобы страна-агрессорка прекратила террор в море.

Полное интервью с Сергеем Братчуком: смотрите в видео

Как дожать Россию в Черном море

После ударов по Азовскому морю и Керченскому проливу, фактически ударившим по теневому нефтяному флоту России, Украина продолжает эти атаки как ответ на российскую агрессию. По мнению спикера УДА, призывы не бить по российским кораблям в Черном и Азовском морях, чтобы уберечь свои, ошибочны, потому что они игнорируют главный факт: Россия с начала войны обстреливает украинские экспортно-импортные коридоры.

Россия атакует сегодня и заблокированные еще с 2022 года, которые не осуществляют коммерческие рейсы, гражданские суда в портах Николаевщины. В ночь на 27 июля враг ударил по ним. В результате атаки есть погибший и раненные.

Есть дипломатические инструменты, по которым можно дожимать Россию. Она сама предстанет перед выбором, когда будет терять миллиардное состояние в сфере торговли нефтью и зерном. Мы не можем дать ей такой возможности, потому что эти деньги она направляет на войну. Надо заблокировать порт Новороссийска. Наши удары по портовой и припортовой инфраструктуре России в Черном море должны продолжаться. У нас нет другого выхода,

– подытожил Братчук.

Напомним, в июле Россия усилила удары по портам Большой Одессы. В частности, было повреждено гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. Впоследствии страна-агрессорка атаковала судно под флагом Республики Того (погибли три члена экипажа), через несколько дней под ударом оказалось судно под флагом Танзании, погиб человек.

19 июля вблизи Одессы враг поразил судно под флагом Гвинеи-Бисау , которое после загрузки кукурузой выходило из порта. На борту находились 17 членов экипажа (граждане Индии и Сирии), а также украинский лоцман. Этот российский ракетный удар унес жизни 10 человек.

Несколько дней назад страна-агрессорка дважды атаковала гражданское судно под флагом Палау, которое выходило из порта Одесщины и перевозило почти 2,8 тысяч тонн кукурузы. 7 членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти. 2 моряка сейчас считаются пропавшими без вести.