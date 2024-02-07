Россия атакует ракетами, есть попадания в Харькове: хронология 714 дня войны
Начались 714 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты начали день с массированной атаки, выпустив на мирные города дроны и ракеты.
О главных событиях дня, последствия атаки, обстановку на фронте по состоянию на 7 февраля, – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также По всей стране – воздушная тревога: ракеты уже залетели в воздушное пространство Украины
В Николаеве в результате атаки один человек погиб, сообщил городской голова Александр Сенкевич в среду утром. "К сожалению, человек, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма", – написал Сенкевич. В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии. Во Львовской области сообщили о звуках взрывов. В частности, руководитель ОВА Максим Козицкий уточнил, что взрывы были слышны в Дрогобыче. Предварительно сообщали о движении ракет на Львовщину, к границе с Польшей. Впоследствии ракета изменила курс на Львов. В течение суток произошло 92 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. Российские войска в ночь на 7 февраля запустили по территории Украины 15 беспилотников типа "Шахед". Силами и средствами Воздушных сил уничтожено – 12 ударных дронов. Об этом сообщили в Генштабе. В Киеве и области слышали взрывы. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. "Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении В Харьковской ОВА сообщили первые детали атаки врага. По предварительной информации, есть попадания в Слободском районе Харькова. "Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается", – отметил Синегубов. Взрывы прогремели и в Николаеве. Первые сообщения об этом поступили в 6:02, больше деталей не было. В Харькове около 6:00 прогремели взрывы. Их подтвердил руководитель ОГА области Олег Синегубов. Впоследствии они прогремели повторно. Известно о по меньшей мере 4 взрывах. Взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, России).В Воздушных силах сообщили, что ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – около 5 утра. Воздушные силы предупредили о новой группе "Шахедов" на севере Херсонщины, которые движутся на Днепропетровщину! Также Несколько групп дронов движутся вдоль границы Николаевской и Одесской области на северо-запад, на границе Кировоградщины и Днепропетровщины направляется на Полтавщину.
В Николаеве умер раненый во время атаки
В Киеве упали обломки ракеты
На Львовщине взрывы
Главное из сводки Генштаба
ПВО ночью сбила 12 из 15 "Шахедов"
В Киеве работает ППО
В Харькове есть попадания
Взрывы в Николаеве
Враг атаковал Харьков
Взлет Ту-95 в России
Россияне запустили группу "Шахедов"
В Николаеве в результате атаки один человек погиб, сообщил городской голова Александр Сенкевич в среду утром.
"К сожалению, человек, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма", – написал Сенкевич.
В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии.
Во Львовской области сообщили о звуках взрывов. В частности, руководитель ОВА Максим Козицкий уточнил, что взрывы были слышны в Дрогобыче.
Предварительно сообщали о движении ракет на Львовщину, к границе с Польшей. Впоследствии ракета изменила курс на Львов.
В течение суток произошло 92 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.
Российские войска в ночь на 7 февраля запустили по территории Украины 15 беспилотников типа "Шахед". Силами и средствами Воздушных сил уничтожено – 12 ударных дронов. Об этом сообщили в Генштабе.
В Киеве и области слышали взрывы. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении
В Харьковской ОВА сообщили первые детали атаки врага. По предварительной информации, есть попадания в Слободском районе Харькова.
"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается", – отметил Синегубов.
Взрывы прогремели и в Николаеве. Первые сообщения об этом поступили в 6:02, больше деталей не было.
В Харькове около 6:00 прогремели взрывы. Их подтвердил руководитель ОГА области Олег Синегубов. Впоследствии они прогремели повторно.
Известно о по меньшей мере 4 взрывах.
Взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, России).В Воздушных силах сообщили, что ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – около 5 утра.
Воздушные силы предупредили о новой группе "Шахедов" на севере Херсонщины, которые движутся на Днепропетровщину! Также Несколько групп дронов движутся вдоль границы Николаевской и Одесской области на северо-запад, на границе Кировоградщины и Днепропетровщины направляется на Полтавщину.