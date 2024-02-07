Россия атакует ракетами, есть попадания в Харькове: хронология 714 дня войны

Начались 714 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты начали день с массированной атаки, выпустив на мирные города дроны и ракеты.

О главных событиях дня, последствия атаки, обстановку на фронте по состоянию на 7 февраля, – читайте в материале 24 Канала.

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