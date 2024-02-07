Россия атакует ракетами, есть попадания в Харькове: хронология 714 дня войны

7 февраля 2024, 06:47
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Начались 714 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты начали день с массированной атаки, выпустив на мирные города дроны и ракеты.

О главных событиях дня, последствия атаки, обстановку на фронте по состоянию на 7 февраля, – читайте в материале 24 Канала.

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08:21, 07 февраля

В Николаеве умер раненый во время атаки

В Николаеве в результате атаки один человек погиб, сообщил городской голова Александр Сенкевич в среду утром.

"К сожалению, человек, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма", – написал Сенкевич.

08:18, 07 февраля

В Киеве упали обломки ракеты

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии.

07:19, 07 февраля

На Львовщине взрывы

Во Львовской области сообщили о звуках взрывов. В частности, руководитель ОВА Максим Козицкий уточнил, что взрывы были слышны в Дрогобыче.

Предварительно сообщали о движении ракет на Львовщину, к границе с Польшей. Впоследствии ракета изменила курс на Львов.

07:16, 07 февраля

Главное из сводки Генштаба

В течение суток произошло 92 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

  • Авиационным ударам подверглись: Яблоновка Сумской области; Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Александрополь, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области.
  • Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
07:13, 07 февраля

ПВО ночью сбила 12 из 15 "Шахедов"

Российские войска в ночь на 7 февраля запустили по территории Украины 15 беспилотников типа "Шахед". Силами и средствами Воздушных сил уничтожено – 12 ударных дронов. Об этом сообщили в Генштабе.

07:00, 07 февраля

В Киеве работает ППО

В Киеве и области слышали взрывы. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении

06:42, 07 февраля

В Харькове есть попадания

В Харьковской ОВА сообщили первые детали атаки врага. По предварительной информации, есть попадания в Слободском районе Харькова.

"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается", – отметил Синегубов.

06:14, 07 февраля

Взрывы в Николаеве

Взрывы прогремели и в Николаеве. Первые сообщения об этом поступили в 6:02, больше деталей не было.

06:00, 07 февраля

Враг атаковал Харьков

В Харькове около 6:00 прогремели взрывы. Их подтвердил руководитель ОГА области Олег Синегубов. Впоследствии они прогремели повторно.

Известно о по меньшей мере 4 взрывах.

03:00, 07 февраля

Взлет Ту-95 в России

Взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, России).В Воздушных силах сообщили, что ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – около 5 утра.

01:27, 07 февраля

Россияне запустили группу "Шахедов"

Воздушные силы предупредили о новой группе "Шахедов" на севере Херсонщины, которые движутся на Днепропетровщину! Также Несколько групп дронов движутся вдоль границы Николаевской и Одесской области на северо-запад, на границе Кировоградщины и Днепропетровщины направляется на Полтавщину.

Автор: Анастасія Лукашевська