Угроза с неба не прошла: в ISW спрогнозировали, как Россия будет использовать "Шахиды" и ракеты дальше

Россия использует "Шахиды" в попытках компенсировать нехватку высокоточных ракет. Также Кремль пытается выявить ПВО Украины.

Аналитики ISW отмечают, что в ночь на 19 апреля Россия выпустила по Украине 12 дронов-камикадзе. Они ударили по Югу Украины с Азовского моря. Из них 10 – сбила наша ПВО.

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В американском Институте изучения войны отметили, что Наталья Гуменюк сообщила – военные подозревают – была такая групповая атака несколькими мерами, чтобы спровоцировать работу ПВО.

Что говорят в ISW об атаке "Шахидами"

Аналитики отметили, что российские милблогеры обсуждали важность нацеливания по средствам противовоздушной обороны Украины накануне любого потенциального украинского контрнаступления.

В ISW также напоминают слова спикера Воздушных сил Юрия Игната, что с 11 сентября 2022 года Россия использовала почти все свои стратегические ракетные запасы. Более того, украинские силы сбили 750 из 850 ракет, которые Россия выпустила по территории Украины за этот период.

Кроме того, по словам Юрия Игната, российские вооруженные силы перешли на более дешевые варианты с меньшей дальностью действия. Речь идет об управляемых авиабомбах и снятых с хранения ракет типа Х-50 для восстановления.

Россия может активизировать удары осенью

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что в июне 2023 года Россия может начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50. Именно это может дать возможность противнику осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны.

Издание Defense Express отмечало, что проект ракет Х-50 ранее существовал преимущественно на "бумаге". Что касается характеристик, то Х-50 можно назвать упрощенной версией ракет Х-101. Они в теории могут производиться большими объемами при меньшей затрате ресурсов.

Впоследствии представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что тактико-технические характеристики ракеты Х-50 ничем не отличаются от тех крылатых ракет, которые Россия применяет против Украины. Так что наши силы ПВО могут сбивать эти ракеты. Подробнее об этом – читайте здесь.