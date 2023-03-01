Россия нашла более удобное место для запуска иранских дронов по Киеву, – разведка Британии
Источник:Министерство обороны Великобритании
Российские захватчики продолжают запускать по Украине иранские дроны-камикадзе. За 27 февраля наша ПВО уничтожила 11 вражеских "Шахидов".
Вероятно, дроны были запущены из Брянской области. Об этом сообщили британские разведчики.
Важно "Эта тревога была сложной": над Полтавщиной сбили до 5 "Шахидов", над Киевщиной была вражеская цель
Россия нашла более удобное место для запуска "Шахидов"
До последней атаки дронами Украины не поступало никаких сообщений об использовании БПЛА OWA в Украине. Так, снижение темпов ударов дронами OWA, вероятно, свидетельствует о том, что Россия исчерпала свои текущие запасы.
Она, вероятно, будет искать пополнение запасов,
– отметили разведчики.
Из-за вектора атаки БПЛА "Шахид", скорее всего, были запущены из Брянской области. Ранее единственным пунктом запуска, который наблюдали с середины декабря 2022 года, был Краснодарский край через Азовское море.
"Вторая пусковая площадка даст россиянам другое направление атаки, ближе к Киеву. Вероятно, это уменьшит время пребывания в воздухе над Украиной и попытку еще больше растянуть украинскую ПВО", – добавили в британской разведке.
Оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе
- Вечером 28 февраля Россия запустила по Украине иранские "Шахиды". В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу, а в Кременчуге раздались взрывы.
- Как стало известно, ночью наши силы ПВО уничтожили 4 БпЛА типа "Shahed".
- Также в ночь на 27 февраля российские захватчики атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Они изменили место запуска.
- Юрий Игнат рассказал, что во время полета Shahed-136 активно маневрируют, чтобы обходить зоны поражения ПВО. К сожалению, у оккупантов иногда есть информация о примерном расположении украинских зенитных ракетных комплексов.
- По словам Игната, оккупанты запускали "Шахиды" не с восточного побережья Азовского моря. На этот раз вражеские дроны летели с территории Брянской области России. Чем ближе место запуска к цели – тем меньше препятствий на пути у "Шахидов".