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19 июля, 21:48
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Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза

Надежда Батюк

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вечером 19 июля враг в очередной раз запустил ударные беспилотники.

Если в вашем городе объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза "Шахедов" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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В каких регионах есть угроза вражеских беспилотников?

 

22:01, 19 июля

Где сейчас воздушная тревога?

21:53, 19 июля

Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

21:31, 19 июля

БпЛА на юге Днепропетровщины курсом на северо-западное направление.

 