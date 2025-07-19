Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вечером 19 июля враг в очередной раз запустил ударные беспилотники.
Если в вашем городе объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза "Шахедов" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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В каких регионах есть угроза вражеских беспилотников?
Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! БпЛА на юге Днепропетровщины курсом на северо-западное направление.
Где сейчас воздушная тревога?
Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
БпЛА на юге Днепропетровщины курсом на северо-западное направление.