Россия атакует Украину "Шахедами": где существует угроза

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером 16 декабря оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны типа "Шахед".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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