Россия атакует Украину "Шахедами": где существует угроза
Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером 16 декабря оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны типа "Шахед".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Обновление по движению российских дронов: Новые группы вражеских ударных БПЛА на Сумщине движутся в западном/юго-западном направлении. Вражеский ударный БПЛА на Сумщине движется в юго-западном направлении. В направлении Миргорода, Полтавщина, вражеский ударный БпЛА с северо-востока. Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Полтавщины движется в юго-западном направлении. Карта воздушных тревог Вражеский ударный БпЛА на Сумщине мимо Сум движется в юго-западном направлении. Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА с северо-востока!
Где сейчас тревога
Обновление по движению российских дронов:
Новые группы вражеских ударных БПЛА на Сумщине движутся в западном/юго-западном направлении.
Вражеский ударный БПЛА на Сумщине движется в юго-западном направлении.
В направлении Миргорода, Полтавщина, вражеский ударный БпЛА с северо-востока.
Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Полтавщины движется в юго-западном направлении.
Карта воздушных тревог
Вражеский ударный БпЛА на Сумщине мимо Сум движется в юго-западном направлении.
Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА с северо-востока!