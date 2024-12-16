Россия атакует Украину "Шахедами": где существует угроза

16 декабря 2024, 23:33
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Автор: Сергей Попович

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером 16 декабря оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны типа "Шахед".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Обратите внимание! Оперативно о тревогах, угрозу ударных БпЛА, ракетную опасность для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграмме.

01:38, 17 декабря

Обновление по движению российских дронов:

  • БПЛА на Сумщине, курс западный/юго-западный;
  • БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс западный.
01:00, 17 декабря

Новые группы вражеских ударных БПЛА на Сумщине движутся в западном/юго-западном направлении.

00:14, 17 декабря

Вражеский ударный БПЛА на Сумщине движется в юго-западном направлении.

00:01, 17 декабря

В направлении Миргорода, Полтавщина, вражеский ударный БпЛА с северо-востока.

23:51, 16 декабря

Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Полтавщины движется в юго-западном направлении.

23:36, 16 декабря

Где сейчас тревога

Карта воздушных тревог

23:34, 16 декабря

Вражеский ударный БпЛА на Сумщине мимо Сум движется в юго-западном направлении.

23:31, 16 декабря

Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА с северо-востока!