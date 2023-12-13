Россия штурмовала на Авдеевском направлении более 50 раз: карта боевых действий на 13 декабря
Источник:Генштаб
Оккупанты не прекращают атаковать на большинстве направлениях, прежде всего, восточных. Украинские защитники мужественно отражают нападения противника.
За последние сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. Враг снова идет в штурм на Востоке, на Юге украинцы удерживают позиции на левом берегу Днепра.
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На Востоке Украина в активной оборонеНа Купянском направлении украинские военные отразили 8 вражеских атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны ответили на 2 попытки оккупантов наступать в районе Макеевки Луганщины.
Враг активизировался в районе Макеевки Луганской области: смотрите картуНа Бахмутском направлении противник 5 раз атаковал в окрестностях Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Наши защитники отразили вражеские нападения. Кроме того, они продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, а также закрепляют свои новые позиции. На Авдеевском направлении враг не отказывается от намерений окружить Авдеевку. Украинские воины мешают реализации российского плана, нанося противнику большие потери. Так, на этом участке фронта Силы обороны Украины успешно отразили 51 атаку противника. Это произошло в районах к востоку от Новокалиново, к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, к югу от Северного, к югу от Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
Оккупанты штурмовали в районе Новокалиново Донецкой области: смотрите картуНа Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в окрестностях Новомихайловки Донецкой области. Украинские защитники отразили 13 атак в том районе.
Защитники сдерживают врага в окрестностях Новомихайловки: смотрите карту
На Шахтерском направлении россияне наступательных действий не вели.
На Юге Силы обороны удерживают отраженные позицииНа Запорожском направлении Силы обороны Украины отразили 8 атак оккупантов в районах к северу от Приютного, к западу от Вербового и к югу от Роботиного.
Силы обороны отразили атаки противника в районе Приютного на Запорожье: смотрите картуВ то же время наши военные продолжают активные действия на Мелитопольском направлении, чтобы нанести оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощать россиян по всей линии фронта. На Херсонском направлении
На Севере Россия прибегает к диверсиям
На Волыни и Полесье без существенных изменений. А вот на Северщине и Слобожанщине враг не прекращает активные взрывные действия, чтобы помешать переброске украинских сил с севера на горячие участки фронта.
Что происходит на фронте:
- За последние сутки Силы обороны ликвидировали 850 российских солдат, 18 танков и 15 боевых бронированных машин.
- 12 декабря стало известно, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается украинский флаг.