Россия штурмовала на Авдеевском направлении более 50 раз: карта боевых действий на 13 декабря

Оккупанты не прекращают атаковать на большинстве направлениях, прежде всего, восточных. Украинские защитники мужественно отражают нападения противника.

За последние сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. Враг снова идет в штурм на Востоке, на Юге украинцы удерживают позиции на левом берегу Днепра.

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На Востоке Украина в активной обороне

Наукраинские военные отразили 8 вражеских атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. НаСилы обороны ответили на 2 попытки оккупантов наступать в районе Макеевки Луганщины.

Враг активизировался в районе Макеевки Луганской области: смотрите карту

Напротивник 5 раз атаковал в окрестностях Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Наши защитники отразили вражеские нападения. Кроме того, они продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, а также закрепляют свои новые позиции. Навраг не отказывается от намерений окружить Авдеевку. Украинские воины мешают реализации российского плана, нанося противнику большие потери. Так, на этом участке фронта Силы обороны Украины успешно отразили 51 атаку противника. Это произошло в районах к востоку от Новокалиново, к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, к югу от Северного, к югу от Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Оккупанты штурмовали в районе Новокалиново Донецкой области: смотрите карту

НаСилы обороны Украины продолжают сдерживать врага в окрестностях Новомихайловки Донецкой области. Украинские защитники отразили 13 атак в том районе.

Защитники сдерживают врага в окрестностях Новомихайловки: смотрите карту

На Юге Силы обороны удерживают отраженные позиции

Нароссияне наступательных действий не вели.НаСилы обороны Украины отразили 8 атак оккупантов в районах к северу от Приютного, к западу от Вербового и к югу от Роботиного.

Силы обороны отразили атаки противника в районе Приютного на Запорожье: смотрите карту

В то же время наши военные продолжают активные действия, чтобы нанести оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощать россиян по всей линии фронта. На

На Севере Россия прибегает к диверсиям

Силы обороны Украины удерживают позиции на левом берегу Днепр, продолжают вести контрбатарейный огонь, нанося удары в тылу врага.

На Волыни и Полесье без существенных изменений. А вот на Северщине и Слобожанщине враг не прекращает активные взрывные действия, чтобы помешать переброске украинских сил с севера на горячие участки фронта.

Что происходит на фронте: