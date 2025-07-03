Россия атакует Запорожье "Шахедами": работает ПВО

3 июля к вечеру оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники. В Запорожье слышали взрывы.

Около 21:31 в Запорожье была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, передает 24 Канал.

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Взрывы на Запорожье

В 22:40 глава ОВА Иван Федоров предупредил жителей области об опасности "Шахедов".

Через минуту он сообщил, что по российским дронам работает наша ПВО. Чиновник призвал украинцев не оставлять укрытия до отбоя.

К слову, вражеские беспилотники тоже атакуют и столицу. В городе уже зафиксированы падения обломков в нескольких районах, в частности, в Соломенском и Днепровском. В последнем были обнаружены обломки БПЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов.

В сети показали, как жители и гости столицы, в том числе дети и матери с колясками, бежали прятаться в укрытие.

Между тем в результате падения обломков дронов в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль. Травмирован человек.