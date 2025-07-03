Близько 21:31 на Запоріжжі була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.

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Вибухи на Запоріжжі

О 22:40 очільник ОВА Іван Федоров попередив мешканців області про небезпеку "Шахедів".

За хвилину він повідомив, що по російських дронах працює наша ППО. Чиновник закликав українців не залишати укриття до відбою.

До слова, ворожі безпілотники також атакують і столицю. У місті вже зафіксовані падіння уламків у кількох районах, зокрема в Солом'янському і Дніпровському. В останньому виявили уламки БпЛА біля одного з навчальних закладів та кількох житлових будинків.

У мережі показали, як жителі та гості столиці, зокрема діти та матері з візочками, бігли ховатися в укриття.

Тим часом унаслідок падіння уламків дронів в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину.