Россия беспокоится из-за наступления ВСУ и возводит укрепления у Токмака, – британская разведка

После взятия Работино на Юге нас интересует Токмак. Оккупанты чувствуют неизбежность наступления Вооруженных сил Украины, поэтому отчаянно пытаются вгрызться в украинскую землю.

По данным британской разведки, россияне укрепляются у Токмака, возводя новые оборонительные сооружения. Следует отметить, что с начала войны западные разведки делятся с Украиной данными в режиме реального времени, например, у берегов Румынии почти каждый день работает самолет "Посейдон".

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О чем рассказали британцы

Россияне сооружают дополнительные оборонительные укрепления "на южном подходе со стороны Работино". Они заливают окопы бетоном и делают блиндажи.

Блиндажи обеспечат дополнительную защиту российских солдат и командного состава от обстрелов из тяжелой украинской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов,

– пишут в ведомстве.

А вот бетон, по мнению разведчиков, должен помочь укрепить окопы, потому что скоро начнутся дожди, слякоть и снег. Они расценивают появление таких укреплений как страх россиян перед возможным прорывом ВСУ.

Также в сообщении говорится об эвакуации семей российских офицеров из Токмака.

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Так близко и так далеко