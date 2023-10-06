Россия беспокоится из-за наступления ВСУ и возводит укрепления у Токмака, – британская разведка
Источник:Британская разведка
После взятия Работино на Юге нас интересует Токмак. Оккупанты чувствуют неизбежность наступления Вооруженных сил Украины, поэтому отчаянно пытаются вгрызться в украинскую землю.
По данным британской разведки, россияне укрепляются у Токмака, возводя новые оборонительные сооружения. Следует отметить, что с начала войны западные разведки делятся с Украиной данными в режиме реального времени, например, у берегов Румынии почти каждый день работает самолет "Посейдон".
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О чем рассказали британцы
Россияне сооружают дополнительные оборонительные укрепления "на южном подходе со стороны Работино". Они заливают окопы бетоном и делают блиндажи.
Блиндажи обеспечат дополнительную защиту российских солдат и командного состава от обстрелов из тяжелой украинской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов,
– пишут в ведомстве.
А вот бетон, по мнению разведчиков, должен помочь укрепить окопы, потому что скоро начнутся дожди, слякоть и снег. Они расценивают появление таких укреплений как страх россиян перед возможным прорывом ВСУ.
Также в сообщении говорится об эвакуации семей российских офицеров из Токмака.
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Так близко и так далеко
- На гугл-картах расстояние от Токмака до Работино всего 40 минут машиной, но как оно велико в условиях войны! Украинские воины каждый день отвоевывают своей кровью все новые метры и километры родной земли у врага и неуклонно приближаются к Токмаку. Именно через этот населенный пункт лежит дорога в Мелитополь. В медиапространстве все увереннее звучит мнение, что Россия проиграет битву за Токмак. Между тем россияне даже не знают правильные названия захваченных ими городов: жена оккупанта писала, что ищет мужа, пропавшего возле населенного пункта "Так-Мак".
- Мэр Мелитополя Иван Федоров говорит, что Россия вывозит боеприпасы, технику и тяжелое вооружение с Юга – Токмака и Молочанска. Взамен завозит много солдат. А между Мариуполем и Бердянском оккупанты строят линию обороны.
- По словам Александра Тарнавского, после взятия Токмака наступательные действия ВСУ активизируются. Сейчас мы в 20 километрах от города.