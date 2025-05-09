Это было и в армии СССР: как россияне используют раненых на фронте

Россия отправляет раненых солдат на передовую как только они становятся хоть немного мобильными. В последнее время фиксируются случаи, когда в атаку со стороны противника идут бойцы на костылях или инвалидных колясках.

Военный эксперт Андрей Крамаров в эфире 24 Канала высказал мнение, что такие случаи являются единичными, а не массовыми.

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Недостаток техники покрывается живой силой

Привлечение противником в боях раненых маломобильных солдат имеет психологическое воздействие. Как пояснил военный эксперт, когда молодой украинский доброволец, который оказывается на линии фронта, видит, что на него сунется "зомби-апокалипсис" в виде оккупантов на костылях, то это влияет на его психику.

Это было и в армии СССР нормальной практикой. Когда нужно исключительно путем живой силы прорвать линию фронта врага, тем более, что солдаты на костылях не являются особо ценными для российского командования, то Россия в этом случае думает, почему бы ее не использовать,

– озвучил Крамаров.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года боевые потери российских войск составляют 169 970 человек. Тактика у врага не меняется, у него остается очень много живой силы. Россия, как отметил военный эксперт, и дальше активно проводит мобилизацию.

"У нее есть большой человеческий ресурс, который сохраняют в оперативном резерве. ГУР говорит о 700 – 800 тысячах оккупационных войск на временно оккупированных территориях", – рассказал Крамаров.

Поэтому Россия, по его словам, в лучших традициях советской армии активно мобилизует своих граждан и активно использует их на поле боя. У противника, как подытожил военный эксперт, есть недостаток тяжелой бронетехники, поэтому он старается больше применять свою пехоту.