Оккупанты сбросили авиабомбу по Ковшаровке в Харьковской области: есть попадание возле 5-этажки

В ночь на 27 июля враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по поселку Ковшаровка Купянского района. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

В результате удара было зафиксировано попадание авиабомбы рядом с 5-этажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена.

Обратите внимание Враг попал в промышленные объекты: оккупанты атаковали Харьковщину "Шахедами"

Оккупанты сбросили авиабомбу по Ковшаровке

27 июля около 00:20 враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по поселку Кившаровка Купянского района.

Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Кроме того, повреждены соседние девяти- и пятиэтажные дома.

К сожалению, из-под завалов дома достали тело 74-летней мирной жительницы. Получили ранения три женщины 35, 70 и 73 лет и 74-летний мужчина. Их состояние среднее.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии России.

Последствия атаки в Харьковской области / фото ОВА, прокуратуры, МВД

Россия массированно обстреливает Харьковщину: что известно