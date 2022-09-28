Шаг настоящего отчаяния: россия бросила на фронт неподготовленный танковый полк

В британской разведке сообщалось, что страна-агрессор отправила на фронт неподготовленный танковый полк. Это очень непродуманный шаг, поскольку сегодня у россиян уже есть проблемы с техникой.

В частности захватчикам не хватает танков. Об этом 24 каналу рассказал информационно-аналитический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Россия уже в отчаянии, если не жалеет даже танки

По его словам, когда неподготовленные подразделения отправляются выполнять боевую задачу, то не могут выполнить ее полноценно, поскольку не имеют боевого опыта и не знают, как поступать в тех или иных ситуациях. К примеру, когда по ним срабатывает украинская артиллерия или другой танк.

"Люди, которые не готовы к таким критическим ситуациям, совершают ошибки", – подчеркнул Коваленко.

У каждого танка фактически в любой стране очень важный элемент – это экипаж. Это важнейший элемент и если экипаж непрофессиональный и неподготовленный, если у него нет опыта, как эффективно действовать в критических ситуациях – это экипаж самоубийц,

– объяснил аналитик.

Россия никогда не обращала внимания на жизнь своих военнослужащих, ведь для нее всегда на первом месте была техника. Следовательно, то, что страна-агрессор, имея реальный дефицит техники, не жалеет ее, свидетельствует о том, что она уже в отчаянии.

Коваленко рассказал, что россия в отчаянии, если не жалеет даже технику: смотрите видео

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