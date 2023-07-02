Российское командование может столкнуться с тяжелым выбором, – ISW о ситуации в Бахмуте

Украинские воины продвигаются на Бахмутском направлении. Вскоре оккупантам придется делать трудный выбор.

Российские захватчики, вероятно, пытаются ответить на украинские операции вокруг города-крепости, стягивая силы с других частей Украины. Об этом заявили в Институте изучения войны.

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Перед оккупантами может возникнуть тяжелый выбор

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 1 июля сообщил, что оккупанты недавно перебросили неопределенный полк ВДВ с Лиманского направления на Бахмутское. На геолокационных кадрах, опубликованных 30 июня, видно, как 137-й гвардейский воздушно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии действует на юг от Раздолевки, что в 18 километрах на север от Бахмута.

Российский милблогер заявил, что подразделения 98-й дивизии ВДВ действуют на Бахмутском направлении. Ранее аналитики наблюдали подразделения 237-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ и 331-го воздушно-десантного полка 98-й дивизии ВДВ, действовавшие на Лиманском направлении, хотя в последнее время ISW не видел ни одного визуального подтверждения элементов того или иного формирования поблизости Бахмута.

Череватый сообщил, что российские силы заменили полк ВДВ на Лиманском направлении неопределенными силами территориальной обороны. Добавил, что оккупанты, возможно, передислоцируют больше элитных подразделений в район Бахмута и заменяют элитные более низкими формированиями.

Впрочем, этот город по-прежнему имеет для России больше пропагандистской ценности, чем военной выгоды. Череватый предположил, что вражеские войска могут концентрировать элитные силы в районе Бахмута, чтобы сохранить предполагаемую "информационную победу" после якобы "взятия" населенного пункта 21 мая.

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее отмечала, что российские войска в течение недели после начала контрнаступления перебросили часть своих наиболее боеспособных сил с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское.

Если российского подкрепления, уже отправленного в Бахмут, будет недостаточно для удержания российских достижений в этом районе, российское командование может столкнуться с тяжелым выбором относительно того, рискнуть ли создать серьезную уязвимость в Херсонской или Луганской областях, или начать отводить силы с Юга Украины,

– заявили аналитики ISW.

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Вагнеровцев на Бахмутском направлении уже нет