В Черном море россияне держат наготове 32 крылатых ракет типа "Калибр"

В Украине сохраняется угроза ракетного удара с акватории Черного моря. Там россияне держат на готове ракеты типа "Калибр".

россия держит смертоносные ракеты на 5 кораблях

В оперативном компоновке "Юг" 14 июля сообщили, что враг в Черном море продолжает держать наготове 32 крылатых ракет типа "Калибр".

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Сообщается, что россияне держат смертоносные ракеты на трех надводных и двух подводных кораблях. Кроме того, в Черном море присутствуют два больших десантных корабля.

В ОК "Юг" добавили, что угроза ракетных ударов с моря, воздуха и суши остается высокой.

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