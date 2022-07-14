В Черном море россияне держат наготове 32 крылатых ракет типа "Калибр"
14 июля 2022 , 14:34Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Юг"
В Украине сохраняется угроза ракетного удара с акватории Черного моря. Там россияне держат на готове ракеты типа "Калибр".
россия держит смертоносные ракеты на 5 кораблях
В оперативном компоновке "Юг" 14 июля сообщили, что враг в Черном море продолжает держать наготове 32 крылатых ракет типа "Калибр".
К слову В результате удара по Виннице разрушены медицинский центр и Дом быта "Юбилейный"
Сообщается, что россияне держат смертоносные ракеты на трех надводных и двух подводных кораблях. Кроме того, в Черном море присутствуют два больших десантных корабля.
В ОК "Юг" добавили, что угроза ракетных ударов с моря, воздуха и суши остается высокой.
Оккупанты атаковали Винницу с Черного моря
- Около 10:40 в Виннице подтвердили ракетный удар со стороны российских военных. В Нацполиции сообщили, что был зафиксирован удар тремя вражескими ракетами по Виннице.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты выпустили по Винницкой области 7 крылатых ракет "Калибр". россия запустила ракеты "Калибр" с подводной лодки в Черном море.
- Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов информировал, что силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты над областью.
- По состоянию на 14:00 известно, что погибли 14 человек. Еще около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно полсотни из них в тяжелом состоянии. Украинские спасатели сообщили, что жертвой атаки россии стал маленький ребенок.
- На месте ракетного удара врага возник пожар, перекинувшийся на автостоянку. В результате загорелось около полусотни автомобилей. Около 13:50 появилась информация, что пожар возле "Юбилейного" уже ликвидировали.
- Вражеский ракетный удар осудил президент Владимир Зеленский. Он назвал действия россии – очередным террористическим актом. Также на обстрел врага отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак, который отметил необходимость признания России страной – спонсором терроризма.
- В МИД Украины заявили, что каждый российский военный преступник предстанет перед судом за каждую каплю украинской крови.
Узнайте больше – Зеленский показал последствия удара по Виннице: смотрите видео