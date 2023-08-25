В Азовском море появился российский носитель "Калибров": в ВСУ назвали причины

Российские военные ночью 25 августа совершили пуски ракет "Калибр" с акватории Азовского моря. По состоянию на вечер 25 августа Россия держит в Черном и Азовском морях 12 кораблей.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Россия держит корабельную группировку в развернутом состоянии, пишет 24 Канал.

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ВСУ зафиксировали нетипичный пуск ракет

В частности, продолжают маневрировать 10 кораблей в Черном море и два – в Азовском море, один из которых – ракетоноситель. По словам Гуменюк, говорится о малом ракетном корабле типа "Буян".

Она подчеркнула, что ничего чрезвычайного, в том числе новейшего, в корабле типа "Буян" нет.

Ночью ВСУ фиксировали работу этого корабля. В частности, "Буян" осуществил пуски двоих крылатых ракет типа "Калибр", которые силы ПВО уничтожили.

Гуменюк связывает появление российского ракетоносителя в Азовском море с тем, что оккупантам страшно в Черном море. Кроме того, враг ищет тактику, как обойти ПВО Украины.

Расположение в Азовском море может свидетельствовать о том, что они пытаются спрятать ракетоносители поглубже, то есть им страшно в Черном море уже. Также они выискивают новую тактику, чтобы обойти ПВО,

– сказала она.

В частности, Гуменюк обратила внимание на ракетную атаку ночью 25 августа. Россияне направили ракеты "Калибр" через временно оккупированную Херсонщину с последующим следованием по подконтрольным Украине территориям, где они и были уничтожены.

При этом Гуменюк отметила, что способ запуска был несколько нетипичным, "поэтому очевидным является выискивание тактики противодействия системе ПВО".

Ночная ракетная атака: подробности