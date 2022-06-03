Россия добивается тактических успехов на Донбассе, но понесла значительные потери, – разведка Британии

Россия установила контроль за 90% Луганской области. Несмотря на тактические успехи армии захватчиков на Донбассе, потери оккупантов очень значительны.

Такие данные обнародовали разведывательные службы Министерства обороны Великобритании. Они отметили, что у российских вооруженных сил сохраняется динамика наступательных действий.

В центре Северодонецка продолжаются бои, – Генштаб

Россиянам, скорее всего, удастся контролировать Луганщину, – разведка

В настоящее время россияне удерживают инициативу над украинской стороной. В настоящее время под контролем войск агрессора 90% Луганской области. По всей вероятности, предполагает британская разведка, в ближайшие 2 недели российская армия будет контролировать Луганщину полностью.

Эти тактические успехи – ценой потери ресурсов

Несмотря на это, в британском Минобороны отметили: такие тактические успехи даются России ценой больших потерь. Количество уничтоженных ресурсов захватчиков очень важно. Также помогло россиянам сосредоточение сил и огня в одном месте.

Россияне потеряли уже почти 31 тысячу военных в Украине

Отметим, что, согласно сообщениям украинского Генштаба, российская армия за 100 дней вторжения потеряла 30 950 военных в Украине. Только за сутки это количество выросло на 100.



Оккупанты остались без 1367 танков, 207 реактивных систем залпового огня, 210 самолетов и 175 вертолетов. Также в достижении наших воинов – 13 ликвидированных кораблей и катеров, а также более 530 вражеских беспилотников.

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Ситуация на фронте на Востоке Украины: коротко

Самая тяжелая ситуация остается в Луганской области. В Северодонецке, 80% которого контролируют россияне, продолжаются ожесточенные бои.

Из-за ведения боевых действий эвакуировать людей из областного центра Луганщины пока невозможно. Однако в город довозят все необходимое.

При этом враги продолжают обстреливать из авиации и артиллерии населенные пункты. В Лисичанске снарядом убило женщину.

Есть успехи в нашей армии у Попасной. Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии России понесли значительные потери.

В Институте изучения войны предполагают, что после значительных потерь кафиров в Северодонецке, у них вряд ли хватит сил для захвата Донбасса.

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