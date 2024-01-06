Ни один из ударов без последствий не пройдет, – Зеленский про атаку России на Покровск

Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинским. Президент рассказал о самых важных событиях дня.

Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки России на Покровск погибли более 10 человек, среди которых были дети. Глава государства выразил соболезнования всем потерявшим родных и близких.

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Россия должна ответить за террор Покровска

Украинский лидер заявил, что в Покровске, который Россия атаковала ракетами С-300, идет спасательная операция и разбор завалов. По его словам, привлечены необходимые спасательные силы и техника ГСЧС.

Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь. И Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить – нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский рассказал о дронах

Глава государства дал понять, что на следующей неделе могут произойти важные международные события. Он немного рассказал о сотрудничестве Украины с союзниками касательно беспилотников.

Готовим новые линии сотрудничества с партнерами, в частности по дронам, по усилению наших возможностей в применении дронов и в противодействии российским дронам, в усилении РЭБ – средств радиоэлектронной борьбы,

– сказал президент.

Зеленский провел важные совещания

Президент сегодня провел несколько совещаний. Одно из них касалась гарантий безопасности, которые являются одним из ключевых приоритетов государства. По его словам, идет соответствующая двусторонняя работа с партнерами. В субботу, 6 января, были определены результаты, которые Украина должна достичь в ближайшее время.

Кроме этого, глава государства провел совещания с оборонным блоком правительства. Речь идет о Минстратегпроме, министре обороны Рустеме Умерове и командах министерств.

Ключевое – обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией к увеличению нашего производства и снарядов, и техники – в Украине и вместе с партнерами. Работаем максимально, чтобы в этом году наши Силы обороны и безопасности могли базироваться в значительной части своих действий именно на нашем украинском производстве. И чтобы враг это чувствовал – реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое чувство,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что есть много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. Он подчеркнул, что нашей силы должно стать в разы больше. Лидер заверил, что на каждую попытку России увеличить свое давление на Украину, украинцев и наши позиции будет наш адекватный ответ.