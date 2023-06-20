Россия дополнительно заминировала ЗАЭС, – Буданов о вероятной опасности

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС сделал невозможным нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС. Более того, враг дополнительно заминировал один из охладителей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов. Он рассказал о возможных проблемах на станции, пишет 24 Канал.

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Оккупанты могут взорвать охладитель

Буданов подчеркнул, что российские террористы разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС в результате подрыва Каховской дамбы.

Но второе – это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что был заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы,

– подчеркнул начальник ГУР.

Буданов сообщил о дополнительном заминировании ЗАЭС: смотрите видео

Враг может взорвать ЗАЭС