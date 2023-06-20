Россия дополнительно заминировала ЗАЭС, – Буданов о вероятной опасности
Подрыв оккупантами Каховской ГЭС сделал невозможным нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС. Более того, враг дополнительно заминировал один из охладителей.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов. Он рассказал о возможных проблемах на станции, пишет 24 Канал.
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Оккупанты могут взорвать охладитель
Буданов подчеркнул, что российские террористы разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС в результате подрыва Каховской дамбы.
Но второе – это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что был заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы,
– подчеркнул начальник ГУР.
Буданов сообщил о дополнительном заминировании ЗАЭС: смотрите видео
Враг может взорвать ЗАЭС
- 15 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию. Он осмотрел ситуацию на станции, а также на водохранилище, которое начало мелеть, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
- Он рассказал, что из-за разрушения Каховской ГЭС снизился уровень воды, необходимой для охлаждения ЗАЭС и пообещал внимательно следить за ситуацией в дальнейшем.
- Кроме того Владимир Зеленский утверждает, что россияне могут пойти на подрыв АЭС в Запорожье, чтобы повлиять на Запад и заставить согласиться на их условия. Единственно возможным противодействием этому Зеленский называет интенсификацию поставок вооружения Украине.
- Эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная убеждена, что в любом случае россияне вполне могут использовать ЗАЭС для шантажа Украины.