Россия формирует новые армии и вовлекает их в боевые действия, – ГУР

Враг продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. В то же время оккупанты формируют новые армии и уже привлекают их к боевым действиям.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал представитель Главного управления разведки, генерал-майор Вадим Скибицкий. Он подробнее рассказал о формировании оккупантами новых армий.

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С живой силой у врага проблем нет

По словам Скибицкого, сейчас российские захватчики осуществляют работы по снятию и хранению тяжелой техники, артиллерийских систем. Врагу необходимо их восстановить и перевести в нормальное состояние, чтобы комплектовать новые части и соединения, созданные Россией.

Он заметил, что формирование идет и в воздушно-десантных войсках. Собственно, сейчас проходят мероприятия по восстановлению 104-й воздушно-десантной дивизии.

Кроме того, идет формирование новых армий. В частности, 25-й армии Центрального военного округа. Она уже вовлечена в боевых действиях на территории нашего государства.

В то же время следует понимать, что у врага остается проблема с вооружением. Оккупанты направляют меры на то, чтобы обеспечить комплектование новых подразделений и частей. Также захватчики работают над обеспечением нанесения ударов по территории нашей страны.

Сколько нужно времени России для восстановления

Ранее в ГУР МО прокомментировали слова Владимира Зеленского. Глава государства предостерег мир от замораживания войны в Украине. Ведь если это сделать, то оккупанты смогут возобновиться и начать новую великую войну. И в этом случае целью может быть уже не только наше государство.

По словам Андрея Юсова, Россия должна быть наказана. Ведь речь идет о существовании международной архитектуры безопасности. Если же этого не сделать, то нас ожидает очередное нападение со стороны страны-агрессора.

Он добавил, что сейчас захватчики пытаются удержать временно оккупированные территории. Впрочем, если дать им передышку без возобновления украинского суверенитета и наказания военных преступников, это спровоцирует их вести новые наступательные агрессивные действия.