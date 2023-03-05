Должна сидеть дома и спрашивать, можно ли подать голос, – Давыдюк про Россию в G20

Несмотря на все военные преступления российской армии, Россию до сих пор не могут исключить из основных международных организаций. Впрочем, Украина уже над этим работает.

Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк. По его словам, Украина не просто так подняла вопрос признания России государством-террористом, государством-спонсором терроризма, а также исключения из ООН и её Совбеза.

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"Это долгие процессы, но мы их пройдем. Даже когда победим в войне, мы все равно добьем это и сделаем. Вопрос – быстрее или дипломаты, или Вооруженные силы сделают свою задачу", – заявил он.

Давыдюк убежден, что эти задачи однозначно будут исполнены.

"Украина точно не оставит, чтобы мерзкая патосная российская морда типа Лаврова, Путина или, например, их проныр, которых они присылают пачкам в ООН, чтобы они там находились", – сказал политолог.

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Россия как Северная Корея

При этом Давыдюк сравнил страну-агрессора с Северной Кореей.

Россия, как Северная Корея, – должна сидеть исключительно у себя дома и спрашивать разрешения можно ли ей подать голос,

– заявил он.

Политолог считает, что относительно места России в Совбезе ООН можно общаться со странами "глобального Юга" – Бразилией, Аргентиной или Индией. Мол, эти густонаселенные страны с экономикой, мощнее в разы российской, не имеют представительства, а у россиян оно есть.

"Потому что они украли наследство СССР, потому что они через свои посольства торгуют наркотиками? Из-за того, что они убивают детей в Украине? Это, вероятно, причина?" – возмутился он.

Распределение наследия России

Николай Давыдюк убежден, что Украина должна "поднять аппетит" больших стран G20 и стран BRICS – группы крупнейших по площади и населению развивающихся стран – относительно распределения наследия Путинской России.

"И когда мы это сделаем, поверьте, они, как настоящие политические хищники, разорвут эту "тушу" и будет в мире счастье", – подытожил политолог.

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