Можно шантажировать Россию: что дает признание агрессора государством-террористом

В Европарламенте намерены голосовать за признание России спонсором терроризма. Соответствующую резолюцию будут обсуждать и вынесут на голосование во время сессии 21 – 24 ноября. Это позволит шантажировать Россию.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, если Европарламент на официальном уровне признает Россию государством-спонсором терроризма, это будет отличное решение. Далее – только самый высокий уровень – законодательные органы Соединенных Штатов Америки.

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Может погасить ядерный шантаж Путина

Если США таки поставят в Россию такое клеймо, то от него отмыться будет очень сложно. Это позволит шантажировать Москву в ответ на ядерные угрозы.

Это будет рычаг угрозы. Европарламент принимает решение, а в другой руке будет США. И можно будет сказать – если думаете использовать ядерное оружие, то вы – государство-террорист еще до нажатия кнопки. Если нет, США не признают государством-террористом. Так создается рычаг воздействия,

– отметил Давидюк.

Многие скептики могут рассказывать, что статус государства-спонсора терроризма ничего не меняет. Давидюк предлагает посмотреть на Северную Корею и Южную. Это пример, делающий антитеррористические санкции.

Он убежден, когда Россия получит такое клеймо, то выйти из него будет очень сложно. По мнению Давидюка, оккупантам вообще придется распасться на небольшие государства, чтобы "отмыться" от этого статуса.

Возможен даже вариант, что на фоне таких обсуждений Украина попытается выбить Россию из группы G20, чтобы занять вакантное место.

Что даст признание России страной – спонсором терроризма – объясняет Давидюк: смотрите видео

Россию следует признать государством-спонсором терроризма