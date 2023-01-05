Террорист для мира и свой для россиян: Кремль хочет сделать из Пригожина звезду

В условиях войны с Украиной самым влиятельным персонажем в России после Путина стал Пригожин – главарь ЧВК "Вагнера". Это банда наемников, воюющая в интересах Кремля по всему миру. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Как режим в России перешел в формат ручного управления

Этот дважды судимый герой России, несмотря на наложенные на него санкции США, ЕС, Австралии и других стран, демонстрирует амбиции, превышающие полномочия любого чиновника России.

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Пригожин является порученцем Кремля по "деликатным" вопросам, оставивших следы военных преступлений в Украине, Сирии, странах Африки. По законам России любая ЧВК, в том числе и "Вагнер", является незаконным. Но это не мешает минобороны учитывать интересы наемников, предоставляя Пригожину авиацию, танки и артиллерию.

Наиболее дерзкой выходкой Пригожина стала внесудебная казнь наемника ЧВК Евгения Нужина, который попал в Украине в плен и был передан России в рамках обмена. Его убили кувалдой, зафиксировав на видео процесс казни. "Нету тела – нету дела", – прокомментировал убийство Пригожин, упиваясь собственной безнаказанностью. По словам российской правозащитницы Ольги Романовой, в ЧВК "Вагнер" казнили не меньше 40 человек, участвовавших в войне в Украине.

В России объясняют взлет уголовника-рецидивиста социальной близостью к Владимиру Путину. Это знак Западу о том, что такие маркеры теперь – эталонные в России. Одним из результатов агрессии России против Украины стало замещение законных институтов власти незаконными. Режим перешел в формат ручного управления Путиным и его доверенными лицами.

Пригожин сформировал институт, имеющий формальные признаки государства – армию, финансы, политическое влияние. Де-факто государство поделилось с Пригожиным правами на насилие и "правосудие". Оппозиционный журналист Невзоров называет Пригожина фигурой федерального значения в России, способной влиять на события и политику государства.

Какие планы у Кремля на Пригожина

Российское медиа "Медуза" пишет, что власти готовят Пригожину политический проект. Он будет основан на резкой антиэлитной и антизападной риторике, близкой малообразованным массам России. Это должно вмонтировать пока еще внесистемного Пригожина в российскую политику, сделав его звездой мейнстрима.

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При этом, несмотря на легализацию Пригожина в России, в глазах цивилизованного мира он останется террористом. Поскольку незаконно ведет боевые действия по всему миру. Из-за этого у международного сообщества возникает очередная дилемма в отношениях с Россией. Ведь ЧВК, представляющая в мире Россию и имеющая в этой стране колоссальное влияние, является террористической организацией, которая приближается к масштабам Аль-Каиды. Россия, поддерживая своими ресурсами ЧВК "Вагнер", превращается в фактического, а не формального спонсора терроризма.

Как вагнеровцы повлияют на признание России государством-спонсором терроризма

До последнего времени США, Британия, Германия, Испания и другие страны воздерживались от признания России государством-спонсором терроризма. "Вагнер" ситуацию изменил. Россия официально признана государством-спонсором терроризма Европарламентом и Парламентской ассамблеей НАТО. Это развязывает руки другим крупным игрокам.

Европейские аналитики рассматривают несколько вариантов реагирования. Один из них – придание ЧВК "Вагнер" статуса террористической организации. На первом этапе это может быть решение неофициальных международных организаций. А дальше последуют решения формализованных политических институтов.

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Инсайдеры предполагают, что первый шаг может быть сделан на площадке инициативы ICoCA (Международная ассоциация кодекса поведения). Этот мировой форум, оценивающий соответствие услуг частных охранных компаний международному гуманитарному праву. Эксперты ICoCA имеют юридическое право оценивать субъектов, предоставляющих услуги безопасности, в рамках согласованного ключевыми игроками Кодекса. Ведь ЧВК "Вагнер" в дотеррористический период была охранной компанией.

По нашей информации, в Ассоциации совокупности признаков готовы объявить организацию террористической. Эта оценка станет маркером для мирового сообщества, учитывая влияние ICoCA на процессы в области безопасности. Придание группировке Пригожина террористического статуса перебросит мостик к аналогичному шагу по отношению к России.

Можно предположить, что международным элитам станет сложнее избегать темы признания России государством-спонсором терроризма. Поскольку Москва нарывается на такое решение, пользуясь услугами террористической организации и предоставляя ей максимальное содействие.

Юридические определения со стороны международной инициативы станут камнем в фундаменте глобального правового решения о признании России государством-спонсором терроризма. Такое решение может быть рассмотрено как международными организациями, определяющими мировой правопорядок, так и отдельными государствами. После этого Россия станет отбросом, выкинутым из цивилизованной политики и экономики.