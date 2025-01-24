Россия готова к переговорам по Украине, Путин

Российский диктатор Владимир Путин высказался относительно возможности переговоров по поводу окончания войны в Украине. Он допускает такую вероятность.

В то же время глава Кремля назвал, что мешает это сделать прямо сейчас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Смотрите также Россия считает угрозы Трампа пустыми и верит, что способна выдержать еще один год войны, – WSJ

Что заявил Путин о переговорах

Россия готова к переговорам по Украине,

– заявил диктатор.

Впрочем, по его словам, решение украинского президента Владимира Зеленского о запрещении диалога с Россией якобы делает нелегитимными возможные переговоры. Путин говорит, мол, всерьез вести переговоры между Россией и Украиной в условиях "запретного декрета" вряд ли возможно.

Поэтому глава Кремля подчеркнул, что спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить запрет на переговоры, ведь якобы в условиях существования такого запрета, по мнению Владимира Путина, трудно серьезно говорить о диалоге с Киевом.

"Киев с удовольствием "хомячит за обе щеки" сотни миллиардов долларов от спонсоров, но не спешит отменять решения о запрете переговоров с Россией", – жалуется российский диктатор. Однако, во время экономического форума в Давосе Владимир Зеленский говорил, что Украина стремится завершить войну.

Напомним, недавно украинский президент в интервью Bloomberg отметил, что диалог с Россией может начаться, когда россияне вернутся к линии фронта, которая была до полномасштабного вторжения. Украина в первую очередь стремится к справедливым переговорам.

К слову, The Wall Street Journal сообщает, что в окружении Путина недавние угрозы Дональда Трампа по поводу прекращения огня в Украине воспринимают как "пустой звук". В Москве уверены, что Россия может выдержать, по крайней мере, еще один год войны.

Учитывая, что еще один пакет помощи США для Украины уже не обсуждается, предупреждение Трампа выглядит слишком незначительным, чтобы заставить Россию изменить основные требования, включающие фактическое признание оккупированных территорий, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение армии.