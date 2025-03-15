Зеленский ответил на предложение России о передачи полезных ископаемых для США

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение России предоставить свои полезные ископаемые для США. Он лично не воспринимает эти заявления серьезно, ведь заявления Владимира Путина не означают, что он будет это делать.

Об этом Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 14 марта, передает 24 Канал.

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Заявления Путина о сотрудничестве по недрам с США несерьезны

Президент Украины соглашается, что Россия имеет много полезных ископаемых и имеет больше всего природных ресурсов среди всех стран мира. Однако россияне не занимаются глубокой добычей полезных ископаемых, ведь для этого нужно иметь силы и технологии. Поэтому предложения российского диктатора предоставить недра Соединенным Штатам, вероятно, являются пустыми словами.

Я думаю, что Путин просто так об этом сказал. Ну, так сказал: "Да и мы готовы". Ну, в принципе, а почему нет? Это же не значит, что они что-то будут делать. Кстати, многие европейцы сначала, я помню, также воспринимали это, когда человек говорит: "Да нет, я не собираюсь идти полномасштабной войной". Они воспринимали, что если так говорят, значит так оно и есть. А потом они поняли Путина больше. То, что он говорит, часто расходится с реальными действиями,

– отметил Владимир Зеленский.

Ранее во время переговоров в Саудовской Аравии Россия цинично предлагала США предоставить доступ к полезным ископаемым, добытые на временно оккупированных территориях Украины. Администрация Трампа не согласилась на такое соглашение, но такую возможность не отвергла сразу.

Соглашение США и Украины о редкоземельных металлах

Владимир Зеленский рассказывал журналистам, что Украина уже имеет рамочное соглашение, которое вскоре подпишут с Соединенными Штатами. А более глубокое соглашение с цифрами будет ратифицировано парламентом Украины позже.