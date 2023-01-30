Россия готовит кровавую провокацию – "православный спектакль" вдоль линии фронта, – расследователи

Российские оккупанты хотят устроить автопробег вблизи линии фронта. Собственно, речь идет о участке от Сватового и до Крыма. Расследователи отмечают, что "идеальным" окончанием этого действия для Кремля будет обстрел колонны "крестоносцев" и обвинение в этом воинов Вооруженных Сил.

Чем жестче санкции вводят украинские власти против Русской православной церкви, тем ярче московские "священнослужители" демонстрируют свою сущность и то, что они действительно являются агентами ФСБ в рясах. Собственно, разведчикам благодаря источникам в оккупационной власти квазиреспублики "ДНР" удалось узнать о том, что захватчики готовят "крестовый поход" вблизи фронта.

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Россия взялась защищаться от обстрелов "молитвами"

Известно, что, прежде всего, "крестный ход" планируется вокруг здания ОГА в Донецке. Это якобы должно защитить логово сепаратистов от обстрелов. Заметим, что за последние 8 лет такие мероприятия уже проводились несколько раз, а после 24 февраля они выглядят особенно богохульными, ведь угроза атаки действительно высока.

Интереснее всего начнется после гуляний с иконами в центре Донецка. Далее организаторы собираются заехать в село Никольское на могилу старца Зосимы. И параллельно с этим начнется автопробег с установкой четырехметровых крестов вдоль линии фронта.

– написали в InformNapalm.

В то же время, там отметили, что этот пробег состоится уже 5 февраля. Его участники будут ехать от оккупированного Сватового в Луганской области в Крым. Очевидно, что идеальным окончанием этого "православного спектакля" для Кремля будет обстрел колонны.

Опасность этого достаточно велика, поскольку "крестоносцы" проедут вдоль линии фронта по трассе Сватово – Бахмут – Дебальцево и дальше в направлении Угледара. Не следует исключать и того, что оккупанты могут открыть "дружеский огонь" по своим же, чтобы создать "правильную" картинку.

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