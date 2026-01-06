Нужно быть очень осторожными, – политолог объяснил, какую масштабную провокацию готовит Путин

СВР предупредила, что российские спецслужбы могут готовить масштабную провокацию с человеческими жертвами на территории России или на оккупированных территориях. Разведчики также сообщили, что для фальсификации доказательств "причастности Украины" планируют использовать обломки ударных дронов западного производства.

Россияне не просто так задумали провокацию, вероятно, накануне 7 января. Об этом 24 Каналу рассказал профессор КАИ, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, объяснив, что намерение Кремля связано с переговорами.

На что способны пойти россияне?

Ранее Кремль не гнушался подобными терактами с собственным народом. Об этом ярко свидетельствует "разянский сахар" – спланированные ФСБ взрывы в жилых домах в сентябре 1999 года, или Трагедия "Норд-Оста" – захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году.

Вероятно, россияне действительно совершат теракт или диверсию у себя на территории с большим количеством жертв, выдав это за работу Киева. А потом совершат акт эскалации против Украины, мотивируя это "зеркальными действиями",

– предположил Алексей Буряченко.

Россияне могут забрать обломки дронов с линии боестолкновения, чтобы обвинить Украину в неправомерных действиях. Саму провокацию они могут сделать в людном месте в Москве или Подмосковье.

"Тогда они в очередной раз выйдут с публичным заявлением, мол, украинцы не хотят переговоров, не хотят мира, и заставляют страдать обычных "мирных" россиян. Так они смогут мотивировать ухудшение своих переговорных позиций или вообще поставить мирный процесс на паузу. Другими словами они просто начнут шантажировать американцев, перекладывая ответственность на Украину. К этим заявлениям нужно относиться осторожно, ведь это действительно может произойти", – отметил политолог.

Кремль всячески пытался подставить Украину, чтобы администрация Дональда Трампа склоняла наше руководство к невыгодным условиям на переговорах. В частности, из-за этого и появилась информация об "атаке на резиденцию Путина". Впрочем США перестали верить в откровенную ложь России.

"Сейчас Россия очень напоминает раненого зверя. Они пытались заставить Украину к капитуляции, но получили обратный эффект. Поэтому сейчас особенно нужно беречь себя и своих близких", – резюмировал Буряченко.

Что известно о последней провокации России?