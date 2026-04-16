Россия может этим воспользоваться: начнется ли гибридная война против НАТО раньше

Операция США на Ближнем Востоке отвлекла Россию от НАТО и заставила помогать Ирану. В то же время публичный раскол внутри Альянса и ЕС дают россиянам надежду на дробление союзов. Поэтому Кремль рассматривает возможность начать гибридные операции против НАТО раньше.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил 24 Каналу, что проигрыш выборов в Венгрии оставил россиянам только вариант гибридного давления.

Почему Россия может напасть на НАТО сейчас?

Ранее аналитики определяли коридор 2027 – 2032 годы как период наибольшего риска российской конфронтации с НАТО. Это базировалось на прогнозах российского мобилизационного потенциала, настроений общества, работу ВПК и экономики.

Но операция в Венесуэле и конфликт на Ближнем Востоке частично сбили российские геополитические интересы. Сейчас россияне помогают Ирану, и это распыляет ее ресурсы.

В то же время публичные споры между союзниками НАТО создают точки раскола, что делает Альянс более уязвимым к российскому влиянию.

Россия рассматривает возможность начать гибридные операции раньше, чем планировалось. К тому же российский ВПК позволяет применять дроны и ракеты как против Украины, так и против стран Балтии. Самое важное – для таких операций не надо много людей, а Россия не планирует долговременную войну с НАТО,

– объяснил Коваленко.

Россия может выделить 100 тысяч солдат даже во время войны в Украине. Российская экономика, хотя и тормозит в долгосрочной перспективе, получила бенефит от ситуации в Иране из-за роста цен на нефть. Это увеличило доходы российского бюджета, которые можно потратить на военные расходы.

Поэтому по мнению эксперта, геополитическая ситуация сейчас благоприятна для российских гибридных операций против стран Балтии, и россияне могут этим воспользоваться. Особенно после проигрыша Виктора Орбана на выборах в Венгрии, других вариантов влияния на Европу они не имеют.

Обратите внимание! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что Россия вдоль границы с Финляндией активно создает инфраструктуру, которую в случае необходимости можно использовать для ведения боевых действий. Нужные шаги Москва уже осуществляла перед полномасштабным вторжением в Украину – в частности, тогда одним из сигналов подготовки стало развертывание сети полевых госпиталей.

