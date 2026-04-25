Россия готовит спецоперацию на Кипре против Украины и Зеленского, – ГУР

Россия пытается организовать на Кипре искусственные акции протеста, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны ЕС и дискредитировать президента Зеленского. Известно, что эти митинги планируют проводить до 25 апреля под формальными антивоенными лозунгами.

Основным месседжем должно стать требование "немедленно прекратить финансирование войны в Украине со стороны ЕС". Об этом сообщает ГУР.

Какова цель фейковых протестов на Кипре против Украины?

К подготовке этих мероприятий, по имеющейся информации, привлечены посольство России на Кипре, структуры "россотрудничества" и пророссийские организации. Координацию осуществляет так называемый "русский культурный центр".

Подобные структуры нередко используются как инструмент распространения российского влияния и пропаганды за рубежом под прикрытием культурной деятельности.

Через такие провокации Кремль стремится ослабить международную поддержку Украины и посеять раздор внутри Европейского Союза. Однако подобные сценарии имеют мало шансов на успех.

Кипр последовательно поддерживает Украину и ее территориальную целостность, ведь вопрос суверенитета и неприкосновенности границ является принципиальным и для самого государства.

Европейские структуры уже проинформированы об искусственном характере этих акций и лиц, причастных к их организации.