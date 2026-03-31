В ближайшее время Россия планирует штурмовать Запорожское направление, – полковник запаса
- Россия планирует штурмовать Запорожское направление, в частности район Гуляйполя, с серьезной группировкой.
- Украинские военные уничтожили три вражеских РСЗО в Крыму, что уменьшило угрозу для Запорожского фронта.
Силы обороны уже неоднократно разрушали масштабные планы России по наступательным операциям на поле боя. Известно о значительном количестве уничтоженной боевой техники и личного состава. Однако оккупанты не покидают намерений идти в наступление.
В Крыму украинские военные уничтожили три вражеских РСЗО БМ-30 "Смерч/Торнадо-С". Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что эта техника может наносить удары по тылам Сил обороны.
К чему готовиться на фронте?
Роман Свитан отметил, что похожие на "Торнадо" средства поражения оккупанты могут разворачивать за 30 километров от фронта и работать по линии боевого соприкосновения.
РСЗО, которое было в Крыму готовили к отправке в сторону Запорожского фронта. Но украинские военные уничтожили его где-то в 150 километрах от линии боестолкновения. Это серьезный оперативный уровень, у нас (в Украине – 24 Канал) есть чем атаковать такое оружие,
– сказал он.
Какова ситуация на Запорожском направлении: карта
Такая атака по Крыму является очень важной для Сил обороны, ведь благодаря этому удалось сохранить сотни жизней украинских военных. Однако, к сожалению, это не остановило окончательно противника.
В ближайшее время россияне будут штурмовать Запорожское направление. Особенно в районе Гуляйполя есть достаточно серьезная группировка, которая в ближайшее время начнет движение,
– предположил полковник запаса.
Он также добавил, что эта вражеская группировка должна была быть усилена теми РСЗО, которые наши военные уничтожили в Крыму.
Напомним, что украинские силы в ночь на 29 марта 2026 года нанесли мощный удар по российской базе реактивной системы залпового огня в Крыму. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр".
Что происходит на Запорожском направлении?
Украине удалось провести на Запорожском направлении успешную беспилотную атаку по российским силам. Известно, что был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор".
Недавно оккупанты пытались прорваться в село Малая Токмачка в Запорожье. Для этого оккупанты воспользовались густым туманом. Они подготовили немало бронетехники, но украинские военные уничтожили ее еще на подходах, остановив вражеский штурм.
Александр Сырский сообщил, что россияне в 2025 году хотели захватить значительную часть Днепропетровской и Запорожской областей. Противник не оставлял этих намерений и с начала 2026 года, но устойчивая оборона украинских военных до сих пор разрушает его планы.