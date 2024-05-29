Россия готовится открыть новый фронт: угроза будет не из Беларуси
Россия готовится увеличить количество военных на границе с Украиной для того, чтобы открыть новый фронт. Таким образом россияне хотят изменить планы украинского военного руководства.
Оккупанты готовятся к новому наступлению. Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что боевые действия могут развиться на северо-восточном фланге.
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Какой план у россиян
Министр обороны Украины в интервью Reutres рассказал, что Кремль планирует открыть новый фронт на Севере, чтобы использовать всю свою силу и огневую мощь против ВСУ. По словам Умерова, Россия имеет около 500 тысяч военных в Украине и у границ государства и готовится добавить еще 200 – 300 тысяч.
В то же время в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия планирует запустить ИПСО об открытии второго фронта из Беларуси. Провокационные заявления с угрозами Украине от высшего руководства как России, так и Беларуси могут появиться уже в ближайшее время.
Север нашей страны граничит и с Беларусью, и с частью России. Поэтому можно говорить как минимум о двух планах: развертывание дальнейших боевых действий вдоль всей границы Украины и России, начиная с Харькова и заканчивают Черниговом через Сумы. Второй вариант – начало боевых действий с территории Беларуси. Но этот вариант действительно скорее является ИПСО,
– отметил Роман Свитан.
Дело в том, что вряд ли белорусский диктатор Александр Лукашенко все же решится на прямое участие Беларуси в войне против Украины. Это поставит его страну под удар, как в фигуральном, так и в буквальном смысле. Поэтому Россия будет максимально разгонять фейки, чтобы не дать возможности украинскому военному руководству перебросить часть войск с севера границы на восток.
"На северо-восточном фланге россияне однозначно будут разворачивать линию фронта: от Харьковщины до Черниговщины. Там находятся десятки тысяч российских военных, и это количество будет увеличиваться. Для них важно превратить всю линию границы в линию боестолкновения", – объяснил военный эксперт.
Россияне хотят уменьшить количество украинских войск на восточном фланге от Донецка в сторону Покровска.
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Что происходит на фронте: подробнее
- В утренней сводке Генштаба за 29 мая сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны отбили 36 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Прогресс, Новоселовка Первая, Невельское. Именно там российские военные пытались выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей, используя авиацию. К сожалению, на отдельных участках враг имеет частичный успех.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россиянам удалось зайти на 10 километров вглубь Харьковской области. В то же время стоит отметить, что большая часть Волчанска до сих пор остается под контролем украинских военных.
- В общем фактически по всей линии фронта российские оккупанты усилили интенсивность атак. Количество боевых столкновений за минувшие сутки 28 мая возросло до 110.