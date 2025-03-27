Путин пытается выиграть время, – Зеленский сказал, где Россия готовит новое наступление

Российские захватчики не оставляют попыток захватить как можно больше территории Украины. Оккупанты уже готовятся к новому весеннему наступлению.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Le Figaro, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Пока Россия отвергает предложение полной тишины, – Зеленский

Россия готовит новое наступление на Украину

Президент подтвердил, что российский диктатор пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Украина видит подготовку врага к предстоящей операции. Киев уже поделился соответствующими разведывательными данными с нашими союзниками.

Мы должны смотреть на ситуацию с широко открытыми глазами. Путин готовит новое наступление, в частности, на Сумщине и Харьковщине,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент констатировал, Путин уже хотел начать эту операцию 8 месяцев назад. Однако, не смог этого сделать. Агрессору помешала Курская операция Сил обороны Украины. Поэтому сейчас Путину нужно время.