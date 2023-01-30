Британская разведка допускает, что Кремль готовит новый этап "частичной мобилизации"

Россия может провести еще одну волну так называемой "частичной мобилизации". Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Британская разведка отмечает, 22 января 2023 года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствовали выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двойным гражданством, заявляя мужчинам, что их имена внесены в мобилизационные списки.

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Россия планирует провести еще одну волну мобилизации

Отдельно 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает действовать, утверждая, что он остается необходимым для поддержки работы вооруженных сил.

Российское руководство, вероятнее всего, продолжает искать пути обеспечения большого количества личного состава, необходимого для любого будущего большого наступления в Украине, минимизируя при этом внутренние разногласия в обществе,

– отмечает британская разведка.

Мобилизация в России: последние новости