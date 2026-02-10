Россия, вероятно, готовит новый массированный обстрел: авиация врага активизировалась

В России фиксируют активизацию рейсов военно-транспортной авиации. Их передвижения могут указывать на подготовку России к новому массированному обстрелу.

Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал еРадар.

Что указывает на вероятность подготовки России к новому массированному удару?

В течение ночи на 10 февраля были зафиксированы активные рейсы военно-транспортной авиации России с Ан-26, Ан-72, Ил-76, АН-124-100 в составе. Они перемещались в Воронеж, Крым, Ростов, Курск, Брянск и Липецк.

Самолеты могли перевозить баллистические и крылатые ракеты к комплексу "Искандер".

Самолет Ил-76 утром 10 февраля приземлился на аэродром "Энгельс".

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия 7 февраля осуществила самую масштабную комбинированную атаку по Украине с начала года. Целью выбрали Бурштынскую ТЭС. Эксперт объяснил, что Бурштын – это фактически энергетический остров. Его линии передачи соединяют Украину с Венгрией, Румынией и Словакией и позволяют импортировать электроэнергию.

Какой была предыдущая массированная атака?