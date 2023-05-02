Россия готовит "жест доброй воли" под предлогом катаклизма в России: на что способен Путин

В России постепенно смирились с неизбежностью поражения собственных войск. Впрочем, чтобы оправдать это перед обществом, Кремль ищет разные поводы для "жеста доброй воли". В их числе и искусственно создана техногенная катастрофа.

Для того чтобы объяснить отступление собственных военных с фронта, Россия готова пойти на очень циничные шаги. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист и оппозиционный политик.

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Обреченность русских войск

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия готовит очередной "жест доброй воли". По его словам, в Кремле уже ищут сценарии оправдания для народа после успеха украинской армии. Он добавил, что вполне возможен "жест доброй воли" и под видом некоего катаклизма.

Уровень преступности России позволит совершить нечто подобное – отвлечь внимание от поражения какой-либо техногенной катастрофой на одной из российских атомных станций. Будто бы нужно будет спасать эту атомную станцию, а потому в качестве "жеста доброй воли" предлагают прекращение огня,

– отметил Андрей Пионтковский.

В последнее время в России распространена не просто неуверенность в успехе, а уверенность в обреченности русских войск. В частности, 2 мая пропагандист Александр Сладков заявил, что все очень плохо и для того, чтобы не проиграть ВСУ, необходимо провести всенародную мобилизацию.

Плохую ситуацию внутри российских войск и военного руководства ежедневно подтверждает и Евгений Пригожин. На днях он заявил, что минобороны не предоставляют вагнеровцам боеприпасы, а потому они могут отойти из Бахмута.

"Они не сомневаются в своем провале. Сценарий отвлечения какой-то катастрофой в России – это, конечно, циничный манёвр, но они готовы на него пойти", – подчеркнул политик.

Более того, россияне могут перекрутить все так, будто они "героически" отступают с фронта, чтобы ликвидировать последствия ужасной катастрофы и едва не спасти человечество.

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