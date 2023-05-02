Россия готовит "жест доброй воли" под предлогом катаклизма в России: на что способен Путин
В России постепенно смирились с неизбежностью поражения собственных войск. Впрочем, чтобы оправдать это перед обществом, Кремль ищет разные поводы для "жеста доброй воли". В их числе и искусственно создана техногенная катастрофа.
Для того чтобы объяснить отступление собственных военных с фронта, Россия готова пойти на очень циничные шаги. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист и оппозиционный политик.
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Обреченность русских войск
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия готовит очередной "жест доброй воли". По его словам, в Кремле уже ищут сценарии оправдания для народа после успеха украинской армии. Он добавил, что вполне возможен "жест доброй воли" и под видом некоего катаклизма.
Уровень преступности России позволит совершить нечто подобное – отвлечь внимание от поражения какой-либо техногенной катастрофой на одной из российских атомных станций. Будто бы нужно будет спасать эту атомную станцию, а потому в качестве "жеста доброй воли" предлагают прекращение огня,
– отметил Андрей Пионтковский.
В последнее время в России распространена не просто неуверенность в успехе, а уверенность в обреченности русских войск. В частности, 2 мая пропагандист Александр Сладков заявил, что все очень плохо и для того, чтобы не проиграть ВСУ, необходимо провести всенародную мобилизацию.
Плохую ситуацию внутри российских войск и военного руководства ежедневно подтверждает и Евгений Пригожин. На днях он заявил, что минобороны не предоставляют вагнеровцам боеприпасы, а потому они могут отойти из Бахмута.
"Они не сомневаются в своем провале. Сценарий отвлечения какой-то катастрофой в России – это, конечно, циничный манёвр, но они готовы на него пойти", – подчеркнул политик.
Более того, россияне могут перекрутить все так, будто они "героически" отступают с фронта, чтобы ликвидировать последствия ужасной катастрофы и едва не спасти человечество.
Андрей Пионтковский о замысле России прикрыть свое поражение катаклизмом: смотрите видео
Проблемы россиян на фронте: что известно
- В Главном управлении разведки рассказали, что новомобилизованные россияне на Марьинском направлении отказались выполнять приказы руководства и идти на штурмовые действия. Неожиданная реакция вынудила командование вывести целое подразделение с фронта.
- Массовый бунт – это не единственная проблема оккупантов в этом направлении. В районе Марьинки и Авдеевки российские военные фактически зажаты в "клеще" ВСУ. К таким последствиям, в частности, привело то, что основные силы россияне решили сосредоточить в Бахмуте.
- Кроме того, российские оккупанты, в том числе и бойцы ЧВК "Вагнера", столкнулись с недостаточным количеством вооружения и боеприпасов. И хотя минобороны России прямо этого не признает, а все же наращивает производство оружия и техники.