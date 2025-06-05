Россия готовит "ответный удар" по Украине, это может быть сегодня ночью, – Костенко

Россия якобы готовит "ответный удар" по Украине. Когда и куда будет бить страна-террористка неизвестно.

Однако, есть информация, что атака может быть осуществлена в ночь на 6 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление нардепа и полковника СБУ Романа Костенко в эфире телеканала Еспресо.TV.

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Россия хочет сделать что-то такое, чтобы показать миру, – Костенко

Об источниках своей информации полковник СБУ Костенко не сообщил.

Различные сообщения, и разведка сообщает, в том числе и мне сегодня приходили СМС, и вчера приходили... Россияне именно готовят удар... Есть уже информация, что будет сегодня ночью (в ночь на 6 июня – 24 Канал). Нужно все-таки реагировать, если будут тревоги. Я думаю, что россияне хотят сделать что-то такое, чтобы показать миру,

– сказал Костенко.

Полковник СБУ также отметил, что возникают беспокойства относительно разговора Трампа и Путина 4 июня.

Диктатор заявил американскому президенту, что Россия "должна ответить" за операцию "Паутина" по российским аэродромам.

"Так выглядит, будто он (Трамп – 24 Канал) одобрил. Он не сказал, что Путин будет наказан... Он не сказал, что будет как-то нам помогать", – добавил Костенко.

Нардеп также выразил уверенность, что Россия таки осуществит удар. По его словам, это может быть по центрам принятия решений.