Россия готовит провокации на оккупированных территориях: Гуменюк предупредила об угрозе в ближайшие дни

Россия во время проведения так называемых выборов на оккупированных территории прибегнет к провокациям. В ОК "Юг" объяснили, какие угрозы могут ожидать население.

Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что есть методы того, как можно не появиться на избирательном участке. Об угрозе терактов в Донецке и других оккупированных городах предупредил и "Атеш".

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Провокации от врага

Гуменюк отметила, что ОК "Юг" предупреждало заранее о подготовке врагом провокаций. Уже 15 марта россияне применили их неоднократно и не на одном избирательном участке. В течение следующих так называемых избирательных дней, 16 – 17 марта, так же прогнозируется повторение подобных процессов.

Итак, именно поэтому, при содействии движения сопротивления и партизанского движения типа "Атеш", мы распространяли информацию для местных жителей с временно оккупированных территорий, как можно избежать голосования, как не подвергнуть себя опасности, появившись на таком избирательном участке,

– отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Голосовать – если жизни угрожает опасность

По ее словам, надо понимать, если участие в этих так называемых выборах необходимо для сохранения жизни, только это может быть оправданием приобщения к этому процессу. На самом деле для жителей временно оккупированных территорий были организованы превентивные разъяснения.

"Они касались того, что и как надо сделать, чтобы избежать участия в этом фарсе", – отметила Гуменюк.

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