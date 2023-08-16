Россияне готовят провокацию на Курской АЭС: Жданов объяснил, зачем это оккупантам
Россия готовит провокацию на Курской АЭС, чтобы обвинить во всем Украину. Таким образом враг хочет отвлечь мир от захвата Запорожской АЭС, которую оккупанты целенаправленно ведут к разрушению, и показать, что якобы Украина – это "страна-агрессор".
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Кроме того, россияне планируют эвакуацию россиян, однако в очень ограниченном количестве.
К теме Россияне планируют провокацию на Курской АЭС и готовят эвакуацию местных жителей
Россия хочет отвлечь мир от ЗАЭС
Оккупанты уже разработали план эвакуации местного населения. Планируется вывезти от 21 до 57 тысяч россиян, что составляет лишь 5% от количества жителей области. Все остальные должны будут спасаться сами.
Скорее всего, россияне хотят, чтобы мир признал Украину "агрессором", а с них сняли санкции и считали "белыми и пушистыми". Речь идет о провокации с выбросом радиоактивных веществ.
Все понимают, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют атаки. Эта провокация нужна, чтобы отвлечь мир от захвата Запорожской АЭС, которую они целенаправленно ведут к техническому разрушению,
– считает Жданов.
Жданов о вероятной провокации россиян на Курской АЭС: смотрите видео
Провокация россиян на Курской АЭС
- Центр национального сопротивления получил письмо от "Комитета региональной безопасности Курской области" к мэру Курска Игорю Куцаку. Там говорится, как правильно эвакуировать население в случае "потенциального применения противником оружия массового поражения по Курской области", в том числе на случай аварии на АЭС.
- Эвакуировать россияне планируют всего от 21 до 57 тысяч человек. Население области составляет более миллиона человек, а самого Курска – 435 тысяч. Однако спасать будуть только избранных – 5% населения области.
- "Спасенных" жителей в дальнейшем будут вывозить из Курска и его окрестностей на север области в населенные пункты: Железногорский, Большое Солдатское, Щегры, Горшечное.
- Также в документе указаны сроки, когда эта подготовка к эвакуации должна быть завершена. Да, самой поздней датой является 26 октября 2023 года. До этого дня местные власти должны "изучить безопасные районы Курской области, составить акты изучения и получения ордеров на временное занятие жилых и нежилых помещений".
- Военный обозреватель Денис Попович считает, что если провокация произойдет, то начнутся обвинения от России, что "украинская сторона совершила акт ядерного террора" или "ГУР или СБУ устроили теракт на Курской АЭС".