Россияне готовят провокацию на Курской АЭС: Жданов объяснил, зачем это оккупантам

16 августа 2023, 16:56
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Россия готовит провокацию на Курской АЭС, чтобы обвинить во всем Украину. Таким образом враг хочет отвлечь мир от захвата Запорожской АЭС, которую оккупанты целенаправленно ведут к разрушению, и показать, что якобы Украина – это "страна-агрессор".

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Кроме того, россияне планируют эвакуацию россиян, однако в очень ограниченном количестве.

К теме Россияне планируют провокацию на Курской АЭС и готовят эвакуацию местных жителей

Россия хочет отвлечь мир от ЗАЭС

Оккупанты уже разработали план эвакуации местного населения. Планируется вывезти от 21 до 57 тысяч россиян, что составляет лишь 5% от количества жителей области. Все остальные должны будут спасаться сами.

Скорее всего, россияне хотят, чтобы мир признал Украину "агрессором", а с них сняли санкции и считали "белыми и пушистыми". Речь идет о провокации с выбросом радиоактивных веществ.

Все понимают, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют атаки. Эта провокация нужна, чтобы отвлечь мир от захвата Запорожской АЭС, которую они целенаправленно ведут к техническому разрушению,
– считает Жданов.

Жданов о вероятной провокации россиян на Курской АЭС: смотрите видео

Провокация россиян на Курской АЭС

  • Центр национального сопротивления получил письмо от "Комитета региональной безопасности Курской области" к мэру Курска Игорю Куцаку. Там говорится, как правильно эвакуировать население в случае "потенциального применения противником оружия массового поражения по Курской области", в том числе на случай аварии на АЭС.
  • Эвакуировать россияне планируют всего от 21 до 57 тысяч человек. Население области составляет более миллиона человек, а самого Курска – 435 тысяч. Однако спасать будуть только избранных – 5% населения области.
  • "Спасенных" жителей в дальнейшем будут вывозить из Курска и его окрестностей на север области в населенные пункты: Железногорский, Большое Солдатское, Щегры, Горшечное.
  • Также в документе указаны сроки, когда эта подготовка к эвакуации должна быть завершена. Да, самой поздней датой является 26 октября 2023 года. До этого дня местные власти должны "изучить безопасные районы Курской области, составить акты изучения и получения ордеров на временное занятие жилых и нежилых помещений".
  • Военный обозреватель Денис Попович считает, что если провокация произойдет, то начнутся обвинения от России, что "украинская сторона совершила акт ядерного террора" или "ГУР или СБУ устроили теракт на Курской АЭС".

Автор: Олександра Садова